Φίλιππος – Νίνα Φλορ: Ο παραμυθένιος γάμος στην Μητρόπολη (εικόνες)

Ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου παντρέυτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του. Ανάμεσα στους προσκελημένους εκπρόσωποι απο τις πιο γνωστές βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης.

Ο μικρότερος γιος του Βασιλιά Κωνσταντίνου και της Βασίλισσας Άννας-Μαρίας, πρίγκιπας Φίλιππος, πέρασε το απόγευμα του Σαββάτου το κατώφλι της εκκλησίας με την αγαπημένη του Νίνα Φλορ ντυμένη με το εντυπωσιακό νυφικό της.

Στην Μητρόπολη Αθηνών, εκεί όπου είχαν παντρευτεί και οι γονείς του γαμπρού, τον Σεπτέμβριο του 1964 και παρουσία μελών από διάφορες βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης.

Εξαιτίας της πανδημίας οι παρευρισκόμενοι στην τελετή δεν ξεπερνούσαν τους 50, ενώ πλήθος κόσμου μαζεύτηκε έξω από την Μητρόπολη καθώς οι προσκεκλημένοι έφταναν για την τελετή.

Από τους πρώτους καλεσμένους που βρέθηκαν στην Μητρόπολη Αθηνών, ήταν οι θείες του γαμπρού, η Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας και η πριγκίπισσα Ειρήνη. Λίγο αργότερα κατέφθασαν οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία της Αγγλίας.





Οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι, που έχουν μεταβεί στην Αθήνα από διάφορα μέρη του κόσμου, παρακολούθησαν την τελετή από ξενοδοχείο στην Πλατεία Συντάγματος, όπου και στήθηκε μεγάλη οθόνη.

Οι λίγοι και εκλεκτοί καλεσμένοι ήταν κομψά ντυμένοι, ενώ έφτασαν με πολυτελή βαν στον χώρο του Ναού. Ανάμεσά τους η Μαρί Σαντάλ και ο Πρίγκιπας Παύλος με τα παιδιά τους, ενώ το παρόν του έδωσε και ο Πρίγκιπας Νικόλαος με τη σύζυγο του Τατιάνα Μπλάτνικ.

Το γαμήλιο πάρτι, μετά την τελετή, είναι προγραμματισμένο να γίνει στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου στο Ζάππειο

Ο πρίγκιπας Φίλιππος, και η αγαπημένη του Νίνα Φλορ, είχαν παντρευτεί τον περασμένο Δεκέμβριο με πολιτικό γάμο στο Σεν Μόριτς της Ελβετίας με μόνους μάρτυρες τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο και τον πατέρα της νύφης ιδρυτή και πρόεδρο της εταιρείας VistaJet Τόμας Φλορ.

