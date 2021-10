Αθλητικά

Ατρόμητος - Ιωνικός: Τεράστιο “διπλό” στο Περιστέρι

Ο Ιωνικός με πρωταγωνιστές τους Τουράμ και Άοσμαν πέτυχε μεγάλη νίκη στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο.



Η «βαριά» ήττα από τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας (4-1) δεν επηρέασε τον Ιωνικό που με πρωταγωνιστές τους Τουράμ και Άοσμαν πέτυχε τεράστιο «διπλό» στο Περιστέρι με 2-0, στο εναρκτήριο ματς της 7ης αγωνιστικής της Super League. Ο Τουράμ στο 23΄ έκανε το 1-0 και στο 65΄ ο Άοσμαν «έγραψε» το τελικό σκορ.

Σε ένα ακόμη ματς ο Ατρόμητος δεν ήταν καθόλου αποτελεσματικός στις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν, οι παίκτες του δεν είχαν... νεύρο και ενέργεια, με αποτέλεσμα να μείνει χωρίς νίκη για 7ο σερί ματς (2 ισοπαλίες και 5 ήττες, στο χειρότερο ξεκίνημα των «κυανόλευκων» στην κορυφαία κατηγορία), ενώ ήταν το τέταρτο ματς του Γιώργου Παράσχου στον πάγκο που είδε την ομάδα του να μην μπορεί να φτάσει στην επιτυχία (3 ήττες, μία ισοπαλία).

Η πρώτη σημαντική φάση στο ματς σημειώθηκε στο 18΄ με την κεφαλιά του Χατζηισαϊα, μετά το φάουλ του Καστεγιάνο, να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι του Χουτεσιώτη. Κόντρα στη ροή του ματς και χωρίς να έχει απειλήσει καθόλου, ο Ιωνικός άνοιξε το σκορ στο 23΄ με την προβολή του Τουράμ, μετά την ασίστ του Αοσμαν κι ενώ είχε προηγηθεί σοβαρό λάθος του Γκαλβάο που δεν μπόρεσε ν΄ απομακρύνει τη μπάλα.

Με τη ψυχολογία στα ύψη οι Νικαιώτες λίγο έλλειψε να κάνουν το 2-0 στο 26΄, αλλά το απευθείας σουτ του Καμπράλ από πλάγια στην περιοχή έστειλε τη μπάλα στη ρίζα της δεξιάς δοκού κι εν συνεχεία άουτ.

Εμφανώς επηρεασμένοι οι γηπεδούχοι από το γκολ που δέχτηκαν δεν μπόρεσαν να απειλήσουν την εστία των φιλοξενούμενων μετά το 20ό λεπτό και στις καθυστερήσεις ο Τουράμ μπήκε επικίνδυνα στην περιοχή, σούταρε με δύναμη, ωστόσο, ο Πίριτς έδειξε τα αντανακλαστικά του και δεν επέτρεψε στον Βραζιλιάνο στράικερ να κάνει δύο τα προσωπικά του τέρματα.

Με μία μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο ξεκίνησε το β΄ μέρος. Εντελώς αμαρκάριστος στην «καρδιά» της περιοχής του Ιωνικού βρέθηκε ο Παπαδόπουλος, ο οποίος εντελώς ανενόχλητος έστειλε την μπάλα άουτ με καρφωτή κεφαλιά.

Στη συνέχεια η ομάδα του Παράσχου είχε μεν την εδαφική υπεροχή, αλλά ήταν ανούσια επιθετικά, με αποτέλεσμα στο 65΄ σε μία από τις λιγοστές αντεπιθέσεις που είχε βγάλει έως τότε ο Ιωνικός, να έρθει το 2-0 και ουσιαστικά να «κλειδώσει» το δεύτερο εφετινό του «τρίποντο» και πρώτο μακριά από τη Νίκαια.

Αυτή την φορά οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τον Τουράμ να γίνεται δημιουργός και ο Άοσμαν σκόρερ με εξαιρετικό σουτ από το ύψος της περιοχής. Τελευταία ευκαιρία για να μειώσει και να ξαναμπεί στο ματς έχασε ο Ατρόμητος στο 69΄ με τον Μπεντινέλι ν΄ αστοχεί απέναντι από τον Χουτεσιώτη (η μπάλα βρήκε και στην εξωτερική μεριά του δοκαριού).

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Παράσχος): Πίριτς, Καστελάνο, Βασιλαντωνόπουλος (74΄ Κιβρακίδης), Γκαλβάο (46΄ Σπιριντόνοβιτς), Παπαδόπουλος, Χατζηισαϊας, Ντένιτς, Σάλομον, Κλωναρίδης (62΄ Πιζάνο), Μπεντινέλι (74΄ Κωτσόπουλος), Κουλούρης

ΙΩΝΙΚΟΣ (Σπανός): Χουτεσιώτης, Βαφέας, Γκοτσούλιας, Βαλεριάνος, Μύγας, Ρομάο, Άοσμαν (67΄ Μπάσα), Ντάλσιο, Καμπράλ (90΄ Λουάν), Τουράμ (83΄ Κιάκος), Ματσούκας (67΄ Μάναλης).

