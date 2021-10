Κοινωνία

Πυροβολισμοί στην Κηφισιά: H στολή σαμουράι και το “οπλοστάσιο” του δράστη (εικόνες)

Πρωτοφανές έγκλημα στην Κηφισιά, με θύμα έναν εργαζόμενο. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του δράστη. Συγκλονίζει η μητέρα του τραυματία.



Συγκλονίζει το πρωτοφανές έγκλημα στην Κηφισιά, με θύμα έναν έργαζόμενο που απλά πήγε να κάνει τη δουλειά του. Ένας 40χρονος πλησίασε και πυροβόλησε εν ψυχρώ δύο άνδρες, που εκείνη την ώρα έκαναν έργα για την παροχή φυσικού αερίου σε σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφοριες, ο δράστης κατείχε το 38αρι όπλο παράνομα και μεταξύ άλλων, γι' αυτό το λόγο σχηματίστηκε δικογραφία σε βαρος του.

Λίγη ώρα μετά την σύλληψη του που έγινε στην ταράτσα του σπιτιού που διαμένει, οι αστυνομικοί βρήκαν στους εσωτερικούς χώρους ένα μικρό οπλοστάσιο καθως υπήρχαν ένα περίστροφο και σπαθιά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από έρευνα στο σπίτι του δράστη στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

περίστροφο

μεταλλικό τσεκούρι,

ξίφος με μήκος λάμας -67- εκατοστά με ξύλινη θήκη μαύρου χρώματος,

ξιφίδιο με μήκος λάμας -20- εκατοστά με ξύλινη θήκη μαύρου χρώματος,

-2- αυτοσχέδια δρεπάνια,

-2- ασημένιες ακονισμένες πεπλατυσμένες λεπίδες σε σχήμα άστρου,

στολή πολεμικής τέχνης,

-36- φυσίγγια,

-6- κάλυκες,

νάιλον συσκευασίες περιέχουσες πιθανόν ναρκωτικές ουσίες,

ζυγαριά ακριβείας και

κινητό τηλέφωνο

Συγκλονίζει η μητέρα του τραυματία Όπως αποκάλυψε η μητέρα του 43χρονου τραυματία που δέχθηκε τα πυρά από τον 40χρονο δράστη, όταν συνάντησε τον δράστη στον δρόμο και του είπε ότι «σκότωσες το παιδί μου», η απάντηση του άνδρα ήταν απίστευτα ψυχρή και ταυτόχρονα σοκαριστική: «Καλά του έκανα» είπε. « Εγώ άκουσα το γιο μου να φωνάζει μας σκοτώνει. Βοήθεια μας σκοτώνει. Και έτρεξα ξυπόλυτη κτλ και ήμουν η πρώτη και τον βλέπω μόλις έφευγε αυτός και του λέω σκότωσε το παιδί γιατί; Μου λέει καλά τους έκανα», περιέγραψε η μητέρα του τραυματία. Ο 40χρονος έφυγε τρέχοντας από τον τόπο το εγκλήματος αφήνοντας αιμόφυρτους τους δύο άνδρες. Ο ένας δέχτηκε σφαίρες στην κοιλιά και στα πόδια. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Ο δεύτερος νοσηλεύεται στο Αγία Όλγα. Η μητέρα του περιγράφει τον εφιάλτη. «Εν ψυχρώ, εν ψυχρώ, δεν είχαμε καμμία σχέση με τους ανθρώπους αυτούς. Τίποτα, μου είπε ο γιος μου, τώρα ήρθα από το Αγία Όλγα ότι του είπε. Για τη σολωμονική τους λέει και σε τέτοια απόσταση άρχισε να πυροβολεί», είπε η γυναίκα. Ο 43χρονος υπάλληλος που τραυματίστηκε από τα πυρά περιέγραψε στους αστυνομικούς όσα συνέβησαν λέγοντας τους πως γνώριζε τον δράστη ενώ τους υπέδειξε και το σημείο όπου κατευθύνθηκε. Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής ο 40χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ η συμπεριφορά του είχε προκαλέσει αναστάτωση στη γειτονιά. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.