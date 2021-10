Αθλητικά

Απόλλων - ΠΑΣ Γιάννινα: Πρώτη νίκη για την “ελαφρά ταξιαρχία”

Ο Ιωαννίδης, πέτυχε το «χρυσό» γκολ του Απόλλωνα Σμύρνης κόντα στους Γιάννιώτες.



Η μία από τις τρεις αλλαγές που έκανε στο ξεκίνημα του β΄ μέρους ο Τζανλούκα Φέστα, ο Νίκος Ιωαννίδης, πέτυχε το «χρυσό» γκολ του Απόλλωνα Σμύρνης (48΄) με το οποίο η αθηναϊκή ομάδα νίκησε 1-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα στο δεύτερο χρονικά ματς της 7ης αγωνιστικής της Super League.

Πέρα για πέρα δίκαιη η επικράτηση της «ελαφράς ταξιαρχίας», όχι τόσο γιατί ήταν η ομάδα που κυριάρχησε στο γήπεδο, όσο διότι έπαιξε πιο έξυπνα, έκλεισε τους χώρους προε την περιοχή της και αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική από τους Ηπειρώτες, που γνώρισαν τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους μετά την εντός έδρας από τον Ολυμπιακό (1-2).

Ο Απόλλωνας προσπάθησε από τα πρώτα λεπτά να κυκλοφορήσει την μπάλα και να «πατήσει» στην περιοχή του ΠΑΣ, με τον Παμλίδη στο 8΄ να απειλεί με το σουτ που επιχείρησε και να στέλνει τη μπάλα άουτ.

Το ματς δεν είχε καλό ρυθμό, με αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα στη μεσαία γραμμή και τις ομάδες να μην ρισκάρουν να παίξουν πιο επιθετικά, προσέχοντας περισσότερο τα νώτα τους. Μετά το 25΄ οι Ηπειρώτες προσπάθησαν να πάρουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να απειλήσουν, ωστόσο, ο ρυθμός εξακολουθούσε να παραμένει αργός και οι ομάδες να μην δημιουργούν ευκαιρίες.

Βλέποντας την ομάδα του να μην μπορεί να αναπτυχθεί καλά, ο Φέστα προχώρησε σε τρεις αλλαγές με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με τον Ιταλό τεχνικό να δικαιώνεται στο 48΄, καθώς η «ελαφρά ταξιαρχία» άνοιξε το σκορ με τον Ιωαννίδη, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε αντικαταστήσει τον Ντάουντα.

Ήταν λογικό μετά το γρήγορο γκολ των γηπεδούχων να «ανοίξει» ο αγώνας και να αποκτήσει πιο γρήγορο ρυθμό, με τους φιλοξενούμενους να βγαίνουν στην επίθεση για να ισοφαρίσουν.

Η ομάδα του Μεταξά, όμως, δεν ήταν αποτελεσματική και μπορεί να είχε την κατοχή και την υπεροχή στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο, στην τελική προσπάθεια υστερούσε σημαντικά. Χωρίς ουσιαστικά ν΄ απειληθεί από τους αντιπάλους του ο Απόλλων Σμύρνης έκλεισε όλους τους διαδρόμους προς την περιοχή του κι έφτασε σχετικά εύκολα στην πρώτη εφετινή του νίκη, παίροντας βαθιά βαθμολογική ανάσα.

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Φέστα): Κότσαρης, Τουτουαρίμα, Ντομίνγκες, Άλβες (46΄ Λισγάρας), Μπαξεβανίδης, Φαν Λα Πάρα (46΄ Μαρτίνες), Άντονι, Κάστρο, Τσιλούλης (90΄ Ντεντάνης), Παμλίδης (79΄ Βιτλής), Ντάουντα (46΄ Ιωαννίδης)

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Κάργας, Εραμούσπε (80΄ Παντελάκης), Πέερσμαν, Σνάιντερ (64΄ Μπρένερ), Ντομίνγκες, Καραχάλιος (80΄ Μίνα), Γκαρντάβσκι (46΄ Μορέιρα), Περέα, Μιλιντσεάνου (46΄ Τριάδης)

