Κοινωνία

Καταδίωξη στο Πέραμα: στον εισαγγελέα οι επτά αστυνομικοί

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι επτά αστυνομικοί, που από τα πυρά τους έπεσε νεκρός ο 20χρονος οδηγός.

Στην εισαγγελία Πειραιά οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 21:00 οι επτά αστυνομικοί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και συμμετείχαν στην αιματηρή καταδίωξη στο Πέραμα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου οδηγού κλεμμένου αυτοκινήτου. Πρόκειται για έξι αστυφύλακες και ένας αξιωματικό (υπαστυνόμος).

Όλοι τους υπηρετούν στην ομάδα ΔΙΑΣ Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες η διαδικασία αυτή είναι η προβλεπόμενη σε κάθε περίπτωση που υπάρχει νεκρός από αστυνομικά πυρά. Υπενθυμίζεται, ότι η καταδίωξη ξεκίνησε όταν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ έκαναν νόημα σε ένα όχημα, όπου επέβαιναν τρία άτομα να σταματήσει για έλεγχο, αλλά ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε.

Στο Πέραμα, ο οδηγός εμβόλισε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πέντε μηχανές της ΔΙΑΣ και τότε αστυνομικοί πυροβόλησαν με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν θανάσιμα. Παράλληλα, τραυματίστηκαν ένα ακόμη άτομο που επέβαινε στο όχημα και επτά αστυνομικοί.