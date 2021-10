Πολιτική

Πέραμα: Παρέμβαση Θεοδωρικάκου για την αιματηρή συμπλοκή

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το αιματηρό περιστατικό που εκτιλύθχηκε στο Πέραμα.

«Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ζήτησε από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας να προχωρήσει κατεπειγόντως πειθαρχικός έλεγχος και ταυτοχρόνως πλήρης επιχειρησιακή αξιολόγηση της δράσης της ΕΛ.ΑΣ στο γνωστό αιματηρό γεγονός το βράδυ της Παρασκευής στο Πέραμα», αναφέρεται σε ανακοίνωση από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην οποία επισημαίνεται πως, «η επιχειρησιακή αξιολόγηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες».

Οι επτά εμπλεκόμενοι στην καταδίωξη και την αιματηρή κορύφωσή της αστυνομικοί, βρέθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από δόλο.

Η διαδικασία είναι η προβλεπόμενη για αστυνομικές επιχειρήσεις με θύματα.