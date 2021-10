Life

Φίλιππος - Νίνα Φλορ: Λαμπερές παρουσίες στη γαμήλια δεξίωση (εικόνες)

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν ο Φίλιππος και η Νίνα Φλορ στην Μητρόπολη Αθηνών. Ακολούθησε δεξίωση. Παρόντες λαμπεροί καλεσμένοι.



Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν ο Φίλιππος, μικρότερος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και η Νίνα Φλορ, που είναι ιδιοκτήτρια ενός πολυτελούς resort στη Μοζαμβίκη και κόρη του Ελβετού δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της αεροπορικής εταιρίας VistaJet.

Το μυστήριο έγινε στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ το ζευγάρι πάντρεψε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.





Αμέσως μετά το γάμο ακολούθησε δεξίωση για τους μόλις 100 καλεσμένους στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο στο Ζάππειο.



Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους του ζευγαριού ο Σταύρος Νιάρχος με τη σύζυγό του Ντάσα Ζούκοβα, η Ευγενία Νιάρχου, η εγγονή της Βασίλισσας Ελισάβετ Πριγκίπισσα Ευγενία με τον Jack Brooksbank και η Μαριάννα Βαρδινογιάννη με τον Βαρδή Βαρδινογιάννη.



