Αφγανιστάν: άμαχοι νεκροί σε βομβιστική επίθεση (βίντεο)

Τους Ταλιμπάν είχε ως στόχο η επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε αμάχους, μεταξύ των οποίων κι ένα παιδί.

Τουλάχιστον δύο άμαχοι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε επίθεση στο ανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με αξιωματούχους της χώρας και τους Ταλιμπάν.

Δύο βόμβες που είχαν ως στόχο όχημα των Ταλιμπάν, που περνούσε από το σημείο, πυροδοτήθηκαν με αποτέλεσμα το θάνατο των αμάχων.

Κανένας από τους Ταλιμπάν δεν τραυματίστηκε κατά την επίθεση.

Σύμφωνα με εκπροσώπους του τοπικού νοσοκομείου, δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν εκεί μετά την επίθεση.

Κανένας δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην επαρχία Ναγνκάρα (Nangarhar), όπου συχνά πραγματοποιεί επιθέσεις το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος.

Μαχητές του ISIS έχουν δώσει σημάδια επέκτασης στο Αφγανιστάν πρόσφατα, με επιθέσεις στα βόρεια, τα νότια και την Καμπούλ.

Την περασμένη εβδομάδα, άλλωστε, ανέλαβαν την ευθύνη επίθεσης αυτοκτονίας σε τζαμί Σιιτών, στο νότιο Αφγανιστάν, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 47 ανθρώπων και δεκάδες τραυματίες. Ήταν η πιο πολύνεκρη επίθεση μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων και την επικράτηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.