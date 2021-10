Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια με μολότοφ και επιθέσεις σε μαγαζιά (εικόνες)

Φθορές σε πολλά καταστήματα προκάλεσαν νεαροί, που επιτέθηκαν με μολότοφ και αντικείμενα με τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με χημικά.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε ομάδες του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και αστυνομικές δυνάμεις που περιφρουρούσαν την πορεία που πραγματοποιήθηκε με αφορμή όσα συνέβησαν στο Πέραμα, με την φονική καταδίωξη Ρομά από αστυνομικούς.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν στην οδό Αλεξάνδρου Σβώλου όταν τα άτομα άρχισαν να σπάνε βιτρίνα σούπερ μάρκετ με αποτέλεσμα η αστυνομία να επέμβει και να τους απωθήσει με χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Οι διαδηλωτές βγήκαν στην οδό Εγνατία όπου περικυκλώθηκαν στο ύψος της οδού Σωκράτους από δυνάμεις των ματ που έκαναν περιορισμένη χρήση χημικών.

Κάποιοι από τους συμμετέχοντες στην πορεία πέταξαν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

Οι ταραξίες προκάλεσαν φθορές και σε ένα κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και στην είσοδο μιας πολυκατοικίας.

Αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές υπόπτων για συμμετοχή στα επεισόδια.

