Πολιτική

Κεραμέως: “Επίσκεψη” του Ρουβίκωνα στο σπίτι της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νυχτερινή παρέμβαση από αντιεξουσιαστές στην κατοικία της Υπ. Παιδείας. Καταδίκη από την Κυβέρνηση. Το μήνυμα της Νίκης Κεραμέως.

Νυχτερινή «επίσκεψη» στο σπίτι της Υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, έκαναν μέλη του Ρουβίκωνα, που αναστάτωσαν όλη την γειτονιά, φωνάζοντας επί ώρα συνθήματα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Την «νυχτερινή επίσκεψη», που συμπληρώθηκε από ρίψη φέιγ-βολάν υπέρ της απεργίας - αποχής των εκπαιδευτικών από την αξιολόγηση που έχει δρομολογήσει το Υπουργείου Παιδείας, οργάνωσε η «Φοιτητική Ομάδα» του Ρουβίκωνα.





«Αντιδημοκρατικές πρακτικές από κάποιους με καλυμμένα πρόσωπα δεν μας φοβίζουν. Η παιδεία αλλάζει. Όπως ζητά η κοινωνία και όπως αξίζουν τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί μας. Προχωράμε δυναμικά», αναφέρει σε μήνυμα της, στα social media, η Νίκη Κεραμέως.

Αντιδημοκρατικές πρακτικές από κάποιους με καλυμμένα πρόσωπα δεν μας φοβίζουν. Η παιδεία αλλάζει. Όπως ζητά η κοινωνία και όπως αξίζουν τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί μας. Προχωράμε δυναμικά. https://t.co/EbyUf4zzrg — Niki Kerameus (@nkerameus) October 23, 2021

Την παρέμβαση των μελών του Ρουβίκωνα καταδίκασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, αναφέροντας «Τραμπούκοι του Ρουβίκωνα πέταξαν τρικάκια και φώναζαν συνθήματα έξω από το σπίτι της Υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως. Στο σπίτι που μένει η οικογένεια και τα παιδιά της. Περιμένουμε την καταδίκη αυτής της φασιστικής πράξης από όλους».

Τραμπούκοι του Ρουβίκωνα πέταξαν τρικάκια και φώναζαν συνθήματα έξω από το σπίτι της Υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως. Στο σπίτι που μένει η οικογένεια και τα παιδιά της. Περιμένουμε την καταδίκη αυτής της φασιστικής πράξης από όλους.

— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) October 23, 202174

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Κυριακή

Βύρωνας: φωτιά σε πολυκατοικία (εικόνες)

F1: ο Φερστάπεν στην pole position