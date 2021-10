Αθλητικά

F1: ο Φερστάπεν στην pole position

Ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση στα δοκιμαστικά του Grand Prix, έκανε ο Ολλανδός, αυτήν την φορά στο Όστιν.

Την ένατη εφετινή "pole position" και συνολικά 12η στην καριέρα του στη Φόρμουλα Ένα πανηγύρισε ο Μαξ Φερστάπεν στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για το γκραν πρι των Ηνωμένων Πολιτειών που θα διεξαχθεί στο Όστιν του Τέξας.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull σημείωσε τον ταχύτερο γύρο στα επίσημα δοκιμαστικά και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στον αγώνα, ο οποίος είναι ο 17ος (από τους 22) της εφετινής χρονιάς.

Ο Φερστάπεν, ο οποίος προηγείται στη βαθμολογία των οδηγών, έχοντας προβάδισμα έξι βαθμών έναντι του Λιούις Χάμιλτον, ήταν δύο δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Βρετανό επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Mercedes, ο οποίος θα βρίσκεται πλάι στον Ολλανδό στην πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Την τρίτη θέση στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά κατέκτησε ο Μεξικανός Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull, ενώ ο Φινλανδός Βάλτερι Μπότας κατετάγη τέταρτος, ωστόσο θα εκκινήσει από την ένατη θέση στον αγώνα, λόγω ποινής πέντε θέσεων για αλλαγή εξαρτημάτων στη μονάδα ισχύος της Mercedes του.

Η πρώτη δεκάδα στα επίσημα δοκιμαστικά για το γκραν πρι των Ηνωμένων Πολιτειών:

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:32.910 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:33.119 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 1:33.134 Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 1:33.475 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:33.606 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 1:33.792 Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/McLaren) 1:33.808 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:33.887 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) 1:34.118 Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 1:34.918