Κόσμος

Κορονοϊός: Η Βουλγαρία στέλνει ασθενείς στο εξωτερικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το 4ο κύμα της πανδημίας έχει “σαρώσει” την χώρα, φέρνοντας στα όρια του το Σύστημα Υγείας.

Η Βουλγαρία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι είναι έτοιμη να στείλει ασθενείς με Covid-19 στο εξωτερικό, καθώς ένα τέταρτο κύμα κορονοϊού κατακλύζει το νοσοκομειακό της σύστημα, ωθώντας τη γειτονική Ρουμανία να αυξήσει τους περιορισμούς της.

Ο υπουργός Υγείας Στόικο Κατσάροφ προειδοποίησε μιλώντας στο δίκτυο Nova TV ότι εάν η καμπύλη των μολύνσεων δεν μειωθεί εντός 10 έως 15 ημερών, θα υπάρξουν "τεράστια προβλήματα".

"Η ικανότητά μας όσον αφορά προσωπικό και αναπνευστήρες έχει σχεδόν εξαντληθεί, θα αναζητήσουμε βοήθεια στο εξωτερικό. Συζητήσεις είναι σε εξέλιξη με την ΕΕ για τη μεταφορά ασθενών σε άλλες χώρες, εάν πρέπει να φθάσουμε εκεί", δήλωσε ο υπουργός προσθέτοντας ότι δεν αποκλείεται να επιβληθεί νέα καραντίνα.

Παρά την εφαρμογή ενός υγειονομικού διαβατηρίου σε μέρη όπως τα εστιατόρια και τα εμπορικά κέντρα, ειδικοί επισημαίνουν ότι το τρέχον κύμα μπορεί να προκαλεί 5.000 έως 9.000 μολύνσεις ημερησίως μέσα σε δύο εβδομάδες, σε αυτή τη χώρα των 6,9 εκατομμυρίων κατοίκων.

Αύξηση των εμβολιασμών

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού στην ΕΕ, λόγω της διάδοσης θεωριών συνωμοσίας και της δυσπιστίας των πολιτών προς τις αρχές. Μόλις το 24% των Βουλγάρων και το 33% των Ρουμάνων έχουν εμβολιαστεί πλήρως.

Η Ρουμανία, μια χώρα 19 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει καταγράψει 1,5 εκατομμύριο κρούσματα, με 15.000 νέες μολύνσεις το Σάββατο. Η κυβέρνηση ενισχύει τα μέτρα για την καταπολέμηση της επιδημίας, καθιστώντας υποχρεωτική τη μάσκα σε όλη τη χώρα από τη Δευτέρα και απαγορεύοντας τις εκδηλώσεις, όπως οι γάμοι, για 30 ημέρες.

Παράλληλα, τα γυμναστήρια, τα εμπορικά κέντρα και τα εστιατόρια θα πρέπει να απαιτούν το υγειονομικό διαβατήριο για την είσοδο σε αυτά και τα μη εμβολιασμένα άτομα θα πρέπει να τηρούν την απαγόρευση κυκλοφορίας στις 10 το βράδυ. Τόσα πολλά μέτρα θα μπορούσαν να είναι η αιτία μιας επιτάχυνσης του εμβολιασμού που παρατηρήθηκε πρόσφατα στις δύο χώρες.

Η ρουμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι 130.000 άνθρωποι μετέβησαν σε ένα εμβολιαστικό κέντρο τις τελευταίες 24 ώρες, από τους οποίους αριθμός ρεκόρ 86.000 ανθρώπων έκαναν την πρώτη δόση του εμβολίου.

Τα βουλγαρικά εμβολιαστικά κέντρα ανακοίνωσαν επίσης αύξηση της προσέλευσης μετά την εφαρμογή του υγειονομικού πάσου που ανακοινώθηκε την Πέμπτη, με τριπλάσιους ανθρώπους να κάνουν την δόση του εμβολίου τους την Παρασκευή σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Κυριακή

Βύρωνας: φωτιά σε πολυκατοικία (εικόνες)

Κολομβία - Ναρκωτικά: χειροπέδες στον “εγκέφαλο” μεγάλου καρτέλ