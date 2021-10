Κοινωνία

Βύρωνας: φωτιά σε πολυκατοικία (εικόνες)

Οι φλόγες ξεπήδησαν σε αποθήκη σούπερ μάρκετ. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα, σε ισόγειο πολυκατοικίας στον Βύρωνα, όπου στεγάζεται αποθήκη σούπερ μάρκετ.

Η φωτιά είχε εξαπλωθεί και στο υπόγειο του καταστήματος. Επί τόπου έσπευσαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα της υπηρεσίας.

Στο σημείο μετέβη και κλιμακοφόρο, αλλά και οχήματα που έχουν μεταφέρει φιάλες οξυγόνου, σε περίπτωση που χρειαστεί απεγκλωβισμός ενοίκου.

Η τέθηκε υπό έλεγχο μετά από περίπου μία ώρα.