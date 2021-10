Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Δημητρίου: ανεμβολίαστο το 95% των Ρομά (βίντεο)

Τι λέει ο Θύμιος Δημητρίου για το περιστατικό στο Πέραμα και την "εγκατάλειψη των Ρομά από την Πολιτεία".

Ευθύνες στους αστυνομικούς για την φονική καταδίωξη του ομόφυλου του στο Πέραμα επέρριψε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ρομά, Θύμιος Δημητρίου, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Όπως τόνισε ο κ. Δημητρίου, δεν μπορεί να έχουν λάβει εντολές ή εκπαίδευση ανάλογη με τον τρόπο δράση τους οι αστυνομικοί, που οδήγησε όπως είπε, σε θρήνο την οικογένεια του νεαρού που έχασε την ζωή του από τις σφαίρες των αστυνομικών.

Ο κ. Δημητρίου αναφέρθηκε σε εγκατάλειψη διαχρονικά του πληθυσμού των Ρομά και ελλιπή στήριξη κυρίως της νεολαίας των Ρομά από την Κυβέρνηση.

Υπογράμμισε ακόμη ότι παρά την εντατική προσπάθεια ενημέρωσης των Ρομά σε όλη την χώρα, το προηγούμενο διάστημα, για τον κορονοϊό, τα μέτρα προστασίας και την ανάγκη για εμβολιασμό τους, μόνο το 5% του πληθυσμού των 700.000 Ρομά που ζουν στην Ελλάδα έχει κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.