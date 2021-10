Κόσμος

Σεισμός στην Ταϊβάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στην Ταϊβάν. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην Ταϊβάν, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της νήσου, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν έως τώρα αναφορές για ζημιές.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 66,8 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στις βόρειες, τις ανατολικές και τις δυτικές περιοχές της νήσου, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται στην κομητεία Γιλάν, όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν. Η δόνηση σημειώθηκε στις 13.11 τοπική ώρα (08.11 ώρα Ελλάδας).

Το Reuters μετέδωσε νωρίτερα ότι το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού σε 6,2 βαθμούς και το εστιακό βάθος στα 40 χλμ

Το δίκτυο του μετρό στην Ταϊπέι έκλεισε προσωρινά για να γίνουν έλεγχοι, ωστόσο η λειτουργία του αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα. Η κρατική εταιρία διαχείρισης του δικτύου ενέργειας είπε ότι δεν παρατηρούνται προβλήματα.

Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στο σημείο που συναντώνται δύο τεκτονικές πλάκες και οι σεισμοί εκεί είναι συχνό φαινόμενο. Πάνω από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σεισμό που σημειώθηκε στη νότια Ταϊβάν το 2016, ενώ σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 βαθμών το 1999 είχε ως αποτέλεσμα πάνω από 2.000 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως: “Επίσκεψη” του Ρουβίκωνα στο σπίτι της (βίντεο)

Βύρωνας: φωτιά σε πολυκατοικία (εικόνες)

F1: ο Φερστάπεν στην pole position