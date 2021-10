Πολιτισμός

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης έγινε... κέρινο ομοίωμα (εικόνες)

Απευθείας από το 1821… έρχεται το νέο δημιούργημα του Μουσείου Κέρινων Ομοιωμάτων Θεόδωρου Κοκκινίδη, στα Κηπιά Καβάλας,

Μετά τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και την Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και ο θρυλικός Γεώργιος Καραϊσκάκης βρήκε τη θέση του στο … μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Θεόδωρου Κοκκινίδη στα Κηπιά Καβάλας, τιμώντας -με τον τρόπο αυτό- τη συμπλήρωση 200 ετών από την Εθνεγερσία του 1821.

Ο δημιουργός Θεόδωρος Κοκκινίδης, που δούλευε τους τελευταίους μήνες τη μορφή του μεγάλου ήρωα του 1821 έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στα Facebook, «φιλοτέχνησα το κέρινο ομοίωμα του Γεώργιου Καραϊσκάκη με βάση τα ζωγραφικά πορτραίτα που τον απεικονίζουν, αλλά και πληροφορίες γύρω από την προσωπικότητα του. Οξυδερκής, ευφυής, εριστικός, παρορμητικός, θαρραλέος είναι μερικά επίθετα που τον χαρακτηρίζουν».

Αποκάλυψε ακόμη ότι την φορεσιά του κέρινου ομοιώματος, την έραψε η μητέρα του Πηνελόπη.

Το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Θεόδωρου Κοκκινίδη βρίσκεται κοντά στην Ελευθερούπολη Καβάλας, στην τοπική κοινότητα Κηπιών.

Στο μουσείο εκτίθενται 35 κέρινα ομοιώματα, που αφορούν προσωπικότητες Ελλήνων και ξένων από διάφορους χώρους.

Συγκεκριμένα υπάρχου οι μορφές των: Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, Ιωάννη Καποδίστρια, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Ανδρέα Παπανδρέου, Οδυσσέα Ελύτη, Κωνσταντίνου Καβάφη, Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννη Τσαρούχη, Μελίνας Μερκούρη, Μαρίας Κάλλας, Κώστα Βουτσά, Τζένης Καρέζη, Αλίκης Βουγιουκλάκη, Μίμη Πλέσσα, Ρένας Βλαχοπούλου, Ζωζώς Σαπουντζάκη, Βούλας Πατουλίδου, Θοδωρή Ζαγοράκη.

Μάλιστα, υπάρχει και το ομοίωμα του δημιουργού Θεόδωρου Κοκκινίδη, που φιλοτέχνησε τον εαυτό του.

Ακόμη, υπάρχουν κέρινα ομοιώματα των: Michael Jackson, Madonna, Elvis Presley, Johnny Depp, Angelina Jolie, Whitney Houston, Daniel Graig (James Bond), Tom Cruise, Jennifer Lopez, Tom Hanks καθώς και την πριγκίπισσά Diana.

Πριν από τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, ολοκληρώθηκαν τα κέρινα ομοιώματα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, που εκτίθενται πλέον δίπλα στ’ ομοίωμα του Ιωάννη Καποδίστρια, τιμώντας και την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.





