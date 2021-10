Οικονομία

ΕΦΚΑ: αλλαγές φέρνει νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του

Νομοσχέδιο για τον συνολικό εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ προανήγγειλε ο Κωστής Χατζηδάκης. Τι είπε για την πιθανότητα αύξησης του κατώτατου μισθού το 2022.

Νομοσχέδιο για τον συνολικό εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ προαναγγέλλει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για ιδιωτικοποίηση.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει ότι ο ΕΦΚΑ, όπως σχεδιάστηκε από την αρχή, είναι ένας βαρύς, δυσκίνητος δημόσιος οργανισμός. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι το νομοσχέδιο θα αντιμετωπίζει τη δυσκινησία, τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση του πολίτη, ενώ σημειώνει ότι τα κύρια χαρακτηριστικά του θα είναι η εισαγωγή νέων μεθόδων μάνατζμεντ και η μεγαλύτερη ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων.

«Θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια, εντός της συνταγματικής φυσικά νομιμότητος, προκειμένου ο ΕΦΚΑ να μην υπηρετεί τον εαυτό του, αλλά τους πολίτες! Δεν συμβιβάστηκα ούτε στα υπόλοιπα υπουργεία που πέρασα μέχρι τώρα, δεν θα συμβιβαστώ και εδώ! Στόχος είναι ένας σύγχρονος, ευρωπαϊκός ΕΦΚΑ» αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Εργασίας, προσθέτοντας ότι όλες οι ρυθμίσεις θα εξυπηρετούν τελικά τους πολίτες, κάνοντας ταυτόχρονα πιο εύκολη την καθημερινότητα των υπαλλήλων.

Σκιαγραφώντας το πλαίσιο που θα κινούνται οι ρυθμίσεις του επικείμενου νομοσχεδίου, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρεται συγκεκριμένα σε μία νέα μέθοδο μάνατζμεντ, που ήδη εφαρμόζεται και είναι ο «Πύργος Ελέγχου» του ΕΦΚΑ, «ένα ηλεκτρονικό εργαλείο δουλειάς, με το οποίο η διοίκηση του ΕΦΚΑ μπορεί σε πραγματικό χρόνο να διαπιστώνει την αποδοτικότητα των υπαλλήλων και να παίρνει τις αντίστοιχες αποφάσεις».

«Με το νέο σύστημα αυτό, θα συνδυάζονται η στοχοθεσία και τα αποτελέσματα της δουλειάς. Και όσοι δεν δουλεύουν αποτελεσματικά, θα πρέπει να εξηγούν πλέον "γιατί". Αντίστοιχης φιλοσοφίας ρυθμίσεις θα υπάρχουν σε ολόκληρο το νομοσχέδιο» εξηγεί ο υπουργός Εργασίας, επαναλαμβάνοντας ότι, σε κάθε περίπτωση, «η αρχή μας είναι μία: Δεν υπάρχουν οι πολίτες για τον ΕΦΚΑ, αλλά ο ΕΦΚΑ για τους πολίτες!».

Πέραν, όμως, από τις δράσεις για τον ΕΦΚΑ, ο κ. Χατζηδάκης απαριθμεί και τις δράσεις κοινωνικής πολιτικής που θα υλοποιήσει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή, όπως επισημαίνει, διασφαλίστηκαν 2,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και, αν προστεθούν «στα κονδύλια αυτά και τα χρήματα του νέου ΕΣΠΑ, τότε αθροιστικά θα προσεγγίσουν τα 5 δισ. ευρώ οι πόροι του υπουργείου για το μεγαλύτερο πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα όλες τις τελευταίες δεκαετίες!». Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, εκτός από την ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ, «στις βασικές προτεραιότητες είναι η προώθηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία είναι ένα μεγάλο κοινωνικό έργο, καθώς αποτελεί εγγύηση για την τήρηση των ωραρίων των εργαζομένων. Επίσης, τα προγράμματα κατάρτισης, στα οποία για πρώτη φορά δίνεται 1 δισ. ευρώ και αφορούν μισό εκατομμύριο εργαζόμενους και ανέργους. Τα προγράμματα για τις λεγόμενες "ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης" αξίας 540 εκατ. ευρώ, με τα οποία θα δημιουργήσουμε περισσότερες από 74.000 νέες θέσεις εργασίας. Ειδικά, για τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης θα υπάρχουν πολύ περισσότερες δράσεις στο νέο ΕΣΠΑ. Τέλος, διασφαλίσαμε και 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, με τον Προσωπικό Βοηθό για τα άτομα με αναπηρία και την Κάρτα Αναπηρίας να είναι δύο από τις σημαντικότερες πολιτικές που προβλέπονται».

«Κάνουμε, λοιπόν, κοινωνική πολιτική για τους πολλούς» σχολιάζει.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Χατζηδάκης απαντά και για το ενδεχόμενο αύξησης του κατώτατου μισθού το 2022, λέγοντας το εξής: «Βλέποντας ότι η οικονομία μπαίνει σε θετική τροχιά και παράλληλα ότι οι εργαζόμενοι υπέστησαν μεγάλη πίεση την τελευταία δεκαετία, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει ένα κοινωνικό μέρισμα ανάπτυξης στους εργαζόμενους. Ιδιαίτερα αυτούς που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό! Πάντοτε, βέβαια, στα πλαίσια των αντοχών της οικονομίας. Είναι νωρίς να μιλήσουμε ακόμα πιο συγκεκριμένα. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις αρχές του επόμενου έτους».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, στη δημοσιογράφο Γεωργία Μπάρλα, για το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων:

Ερ: Κύριε Χατζηδάκη, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη εκκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων;

Απ: Πέρα από όσα είχαν γίνει από τον Γ. Βρούτση, τους τελευταίους εννέα μήνες, έχουμε προσπαθήσει να δράσουμε πολυεπίπεδα: η απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης συντάξεων με το νόμο 4798, ο συντονιστής με την ομάδα έργου για την απονομή των συντάξεων, οι 3.000 καινούργιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στον ΕΦΚΑ, η ειδική ομάδα για τις διαδοχικές συντάξεις στο «πράσινο» κτίριο του ΕΦΚA. Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει ήδη να παράγουν αποτελέσματα.

Στην προσπάθεια αυτή τις επόμενες μέρες θα «πέσουν» και οι πιστοποιημένοι δικηγόροι και λογιστές. Ξεκίνησε να βοηθάει παράλληλα ο ηλεκτρονικός «πύργος ελέγχου» που εγκαταστήσαμε για την έκδοση των συντάξεων, μέσω του οποίου ο ΕΦΚΑ μπορεί να βλέπει ποια Διεύθυνση και ποιοι υπάλληλοι δουλεύουν και ποιοι όχι. Και μας βοήθησε να δούμε ότι, ενώ έχουμε περίπου 800 εισηγητές στον ΕΦΚΑ που εκδίδουν συντάξεις, το καλύτερο ? από αυτούς βγάζει περίπου 40-45 συντάξεις το μήνα και το χειρότερο ? βγάζει μόνο 2 συντάξεις το μήνα!

Αφού είδαμε αυτά τα στοιχεία, βάλαμε το στόχο ο κάθε εισηγητής να βγάζει τουλάχιστον 3 συντάξεις κάθε εργάσιμη μέρα ή 60 περίπου το μήνα. Στόχος μας λοιπόν με όλες τις δράσεις που σας περιέγραψα είναι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 να εξαλείψουμε το στοκ των εκκρεμών κύριων συντάξεων!

Ερ: Επομένως, θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε και μία απάντηση στους θεσμούς για την καθυστέρηση της πληρωμής των συντάξεων;

Απ: Δεν περιμένουμε τις Βρυξέλλες και κανέναν άλλον, για να αντιληφθούμε τη σπουδαιότητα της απονομής των συντάξεων. Είναι αλήθεια ότι το πρόβλημα οξύνθηκε με την προηγούμενη κυβέρνηση από το 2016 και μετά, αλλά δεν θέλω να επικαλούμαι δικαιολογίες, διότι η καθυστέρηση στην πληρωμή των συντάξεων το 2021 στην Ελλάδα της Ευρώπης είναι απλά ντροπή. Και γι' αυτό το λόγο, η αντιμετώπιση του ζητήματος είναι, ούτως ή άλλως, απόλυτη προτεραιότητα για εμάς.

Επειδή λοιπόν θέλουμε να είμαστε πρωτίστως εντάξει απέναντι στους συνταξιούχους σε σχέση με την απονομή των συντάξεών τους, αλλά και απέναντι στο σύνολο των ασφαλισμένων, θα φέρουμε σύντομα νομοσχέδιο για το συνολικό εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ, όπως σχεδιάστηκε από την αρχή, είναι ένας βαρύς, δυσκίνητος δημόσιος οργανισμός.

Για να μην ξεκινήσουν οι γνωστές ανοησίες, δηλώνω εκ των προτέρων ότι δεν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση! Ούτε καν για κάτι παραπλήσιο! Μιλάω για ένα νομοσχέδιο που θα αντιμετωπίζει τη δυσκινησία, τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Μιλάω για εισαγωγή νέων μεθόδων μάνατζμεντ. Μιλάω για μεγαλύτερη ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων και λιγότερα «σούρτα-φέρτα» ανάμεσα στο υπουργείο και στον ΕΦΚΑ.

Θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια, εντός της συνταγματικής φυσικά νομιμότητος, προκειμένου ο ΕΦΚΑ να μην υπηρετεί τον εαυτό του, αλλά τους πολίτες! Δεν συμβιβάστηκα ούτε στα υπόλοιπα υπουργεία που πέρασα μέχρι τώρα, δεν θα συμβιβαστώ και εδώ! Στόχος είναι ένας σύγχρονος, ευρωπαϊκός ΕΦΚΑ. Σε λίγο καιρό θα παρουσιάσουμε όλες τις ρυθμίσεις εκσυγχρονισμού του ΕΦΚΑ, που θα κάνουν καλύτερη τη ζωή των υπαλλήλων του και ακόμη περισσότερο εκείνη των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων!

Ερ: Όταν λέτε νέες μέθοδοι μάνατζμεντ, τι εννοείτε;

Απ: Μία από αυτές είναι ο «Πύργος Ελέγχου» του ΕΦΚΑ, για τον οποίο ήδη σας μίλησα. Ένα ηλεκτρονικό εργαλείο δουλειάς, με το οποίο η διοίκηση του ΕΦΚΑ μπορεί σε πραγματικό χρόνο να διαπιστώνει την αποδοτικότητα των υπαλλήλων και να παίρνει τις αντίστοιχες αποφάσεις. Ο ΕΦΚΑ θα σταματήσει να λειτουργεί στο «περίπου». Με το νέο σύστημα αυτό, θα συνδυάζονται η στοχοθεσία και τα αποτελέσματα της δουλειάς. Και όσοι δεν δουλεύουν αποτελεσματικά, θα πρέπει να εξηγούν πλέον «γιατί».

Αντίστοιχης φιλοσοφίας ρυθμίσεις θα υπάρχουν σε ολόκληρο το νομοσχέδιο, το οποίο σας ανέφερα. Ρυθμίσεις που θα εξυπηρετούν τελικά τους πολίτες, κάνοντας ταυτόχρονα πιο εύκολη την καθημερινότητα των υπαλλήλων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η αρχή μας είναι μία: Δεν υπάρχουν οι πολίτες για τον ΕΦΚΑ, αλλά ο ΕΦΚΑ για τους πολίτες!

Ερ: Μιλάτε δηλαδή εμμέσως για τις 443 εκκρεμείς συντάξεις χηρείας του ΝΑΤ;

Απ: Το θέμα αυτό θα κλείσει τις αμέσως επόμενες μέρες. Έχουν πραγματικά χίλια δίκια όλες αυτές τις κυρίες, οι οποίες περιμένουν τόσο καιρό τις συντάξεις των θανόντων συζύγων τους! Και δεν είναι διατεθειμένες να ακούν στενοκέφαλες δικαιολογίες.

Είμαστε αποφασισμένοι να σταθούμε δίπλα στον ανυπεράσπιστο πολίτη. Και γι' αυτό το λόγο, μου φαίνεται ακατανόητη η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα, η οποία είναι τελικά μία «πολιτική χορηγία» στην κυβέρνηση. Επιλέγουν μεταξύ 6,5 εκατομμυρίων ασφαλισμένων και συνταξιούχων και μερικών δεκάδων υπαλλήλων, να ταχθούν με τις δεκάδες των υπαλλήλων, υπηρετώντας τελικά «αραχνιασμένα δόγματα» και συντεχνιακές λογικές.

Εμείς διαλέγουμε να συνταχθούμε με τα 6,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους και με τη μεγάλη πλειονότητα των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, οι οποίοι μόνο να κερδίσουν έχουν από τη δική μας πολιτική!

Ερ: Ακούγεται όμως ότι ορισμένοι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ γκρινιάζουν με τον ενιαίο αριθμό 1555. Θεωρούν ότι τους φορτώνει περισσότερη δουλειά…

Απ: Το αντίθετο! Αν αντιληφθούν όλοι πώς λειτουργεί, θα συνειδητοποιήσουν ότι ο νέος αριθμός δεν διευκολύνει μόνο τους πολίτες, αλλά και τους υπαλλήλους. Ακούστε γιατί: Στο καινούργιο «επαγγελματικό» τηλεφωνικό κέντρο, που ξεκίνησε να λειτουργεί πιλοτικά από τον Αύγουστο, έγιναν 340.000 κλήσεις, εκ των οποίων τα ? αφορούσαν στον ΕΦΚΑ! Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ μιλάμε για ορυμαγδό κλήσεων προς τον ΕΦΚΑ!

Αντί λοιπόν να αφήσουμε να συνεχιστεί το σημερινό μπάχαλο, κάνουμε έναν ενιαίο αριθμό που έχει ξεκινήσει ήδη σε σημαντικό βαθμό να λειτουργεί επαγγελματικά. Διαθέτει front office, το οποίο δέχεται τα τηλέφωνα με εκπαιδευμένους πλέον τηλεφωνητές, back office, δηλαδή υποστηρικτικό γραφείο, αλλά και ένα σύστημα ticketing, σύστημα, δηλαδή, ανάθεσης κάθε θέματος που έχει μία περιπλοκότητα σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και υπαλλήλους, με υποχρέωση να έρθει η απάντηση στον πολίτη σε σύντομο χρονικό διάστημα!

Αυτό θα είναι κέρδος για τους υπαλλήλους, διότι πλέον, με την πλήρη λειτουργία του συστήματος σε λίγες μέρες, οι πολίτες θα κληθούν για την τηλεφωνική τους εξυπηρέτηση να καλούν μόνο το τηλεφωνικό κέντρο, το 1555 και, μέσω αυτού, να εξυπηρετούνται και να λαμβάνουν τις κατάλληλες απαντήσεις. 'Αρα, θα τερματιστεί το χάος, θα έρθουν τα πράγματα σε μία σειρά και θα μπούμε σε μία νέα εποχή τόσο για τους πολίτες όσο και για τους υπαλλήλους!

Ερ: Σχεδιάζονται κι άλλες ενέργειες για τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών;

Απ: Το τηλεφωνικό κέντρο είναι η «κορωνίδα» μίας δέσμης δράσεων, η οποία περιλαμβάνει: Πρώτον, τη μονιμοποίηση και την ενίσχυση των ηλεκτρονικών ραντεβού, που βάζουν τέλος στις ουρές. Δεύτερον, τη συνεχή αύξηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει ο φορέας (πλέον υπερβαίνουν τις 50), με στόχο να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι ηλεκτρονικές συναλλαγές πολιτών με το φορέα. Συγκεκριμένα, εντός του 2022, σχεδιάζεται να αναπτυχθούν 15 επιπλέον ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αυξάνοντας τις ψηφιακές συναλλαγές στο 1,5 εκατομμύριο/μήνα από 1 εκατομμύριο/μήνα σήμερα. Τρίτον, την ενίσχυση της συνεργασίας του ΕΦΚΑ με τα ΚΕΠ, με αποτέλεσμα να διευκολύνονται και να εξυπηρετούνται γρηγορότερα δεκάδες χιλιάδες πολίτες γενικά. Τέταρτον, την κάλυψη εντός του 2022 του συνόλου της επικράτειας από την υπηρεσία του MyEfka LIVE, που επιτρέπει σε έναν ασφαλισμένο να εξυπηρετηθεί μέσω βιντεοκλήσης από τον ΕΦΚΑ και η οποία ενεργοποιήθηκε το καλοκαίρι πιλοτικά στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και πριν λίγες μέρες επεκτάθηκε και στα νησιά του Ιονίου και του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Αυτό το μέτρο και το προηγούμενο σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και, πέμπτον, τις δράσεις εκσυγχρονισμού του ΕΦΚΑ, που περιλαμβάνονται στο σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, για να γίνει καλύτερη η εξυπηρέτηση των πολιτών και γρηγορότερη η απονομή των συντάξεων: Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Τη διασύνδεση των αρχείων. Και το σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Όλα αυτά δείχνουν ότι η ουσιαστική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών είναι βασική μας προτεραιότητα!

Ερ: Πέρα από τις δράσεις για τον ΕΦΚΑ, ποιες άλλες δράσεις του υπουργείου Εργασίας θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και ποιες από αυτές πρόκειται να μπουν σε τροχιά υλοποίησης άμεσα;

Απ: Διασφαλίσαμε ότι 2,6 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων θα πάνε μέσω του υπουργείου μας σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής. Και αυτό είναι μία απάντηση σε όσους ισχυρίζονται ότι διαθέτουν το «μονοπώλιο» της ευαισθησίας, το «μονοπώλιο» της καρδιάς.

Κάνουμε, λοιπόν, κοινωνική πολιτική για τους πολλούς, διότι το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης στο υπουργείο μας αφορά τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους, τους αναπήρους, τις μητέρες, όλους αυτούς που μπορούν να λάβουν στήριξη από το κράτος.

Πέρα, λοιπόν, από την ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ, για την οποία ήδη σας μίλησα, στις βασικές μας προτεραιότητες είναι η προώθηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία είναι ένα μεγάλο κοινωνικό έργο, καθώς αποτελεί εγγύηση για την τήρηση των ωραρίων των εργαζομένων. Επίσης, τα προγράμματα κατάρτισης, στα οποία για πρώτη φορά δίνεται 1 δισ. ευρώ και αφορούν μισό εκατομμύριο εργαζόμενους και ανέργους. Τα προγράμματα για τις λεγόμενες «ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» αξίας 540 εκατ. ευρώ, με τα οποία θα δημιουργήσουμε περισσότερες από 74.000 νέες θέσεις εργασίας. Ειδικά, για τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης θα υπάρχουν πολύ περισσότερες δράσεις στο νέο ΕΣΠΑ. Τέλος, διασφαλίσαμε και 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, με τον Προσωπικό Βοηθό για τα άτομα με αναπηρία και την Κάρτα Αναπηρίας να είναι δύο από τις σημαντικότερες πολιτικές που προβλέπονται.

Αν μάλιστα προσθέσει κανείς στα κονδύλια αυτά και τα χρήματα του νέου ΕΣΠΑ, τότε αθροιστικά θα προσεγγίσουν τα 5 δισ. ευρώ οι πόροι του υπουργείου για το μεγαλύτερο πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα όλες τις τελευταίες δεκαετίες!

Ερ: Έχετε προαναγγείλει αλλαγές στο πλαίσιο για την κατάρτιση με νομοθετική πρωτοβουλία την οποία επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ποιες είναι οι βασικές αρχές του νέου συστήματος που προωθείται με το σχέδιο νόμου;

Απ: Όπως γνωρίζετε, η ανεργία στη χώρα μας έχει αποκλιμακωθεί από το 17,3% το καλοκαίρι του 2019, σε 13,9% τον Αύγουστο που μας πέρασε. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της φορολογικής, αδειοδοτικής, ασφαλιστικής και εργασιακής πολιτικής της κυβέρνησης και, μάλιστα, παρά την κρίση. Ωστόσο, η ανεργία παραμένει πολύ ψηλά. Και ένας από τους λόγους είναι ότι είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη σε σχέση με τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού. Στο λεγόμενο δηλαδή skills matching. Σε αυτό μπορεί να μας βοηθήσει πολύ το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μόνο που χρειάζονται καινούργιοι, αποτελεσματικοί κανόνες, τους οποίους επιχειρούμε να θέσουμε σε εφαρμογή με το νομοσχέδιο για την κατάρτιση και τις δεξιότητες. Αυτό που αλλάζουμε ουσιαστικά είναι ότι υψώνουμε τον πήχη. Χωρίς να αποκλείουμε κανέναν από τους παρόχους κατάρτισης. Η κατάρτιση είναι κάτι που αφορά το μέλλον των ανέργων και των εργαζομένων και είμαστε αποφασισμένοι να εγκαταλείψουμε τη γνωστή πρακτική, με την οποία ουσιαστικά το κράτος «πέταγε» λεφτά από το παράθυρο για κάτι που δεν είχε τελικά καμία αξία για τους εργαζόμενους και τους ανέργους.

Γι' αυτό λέμε: όσοι θέλουν να παίρνουν τα χρήματα του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Βασικές αρχές λοιπόν του νέου συστήματος θα είναι η ποιότητα, η αξιολόγηση και η πιστοποίηση τόσο των παρόχων της κατάρτισης όσο και των καταρτιζομένων. Με ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες και με βασική μας φροντίδα το 1 δισ. ευρώ που θα πάει στην κατάρτιση, να είναι χρήματα που θα πιάσουν τόπο!

Ερ: Σύμφωνα με δηλώσεις σας, πρόθεσή σας είναι να ενισχύσετε περαιτέρω την κοινωνική πολιτική, ιδιαίτερα δε αυτήν που αφορά την απασχόληση, τους εργαζόμενους και ακόμα περισσότερο τους νέους. Αυτό σημαίνει ότι αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης του κατώτατου μισθού το 2022;

Απ: Το ότι η κοινωνική πολιτική είναι ψηλά στην ατζέντα αυτής της κυβέρνησης έχει γίνει νομίζω φανερό σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας: Πρώτα από όλα η μείωση της ανεργίας, που δεν έγινε τυχαία. Δεύτερον, τα πάνω από 8 δισ. ευρώ που δόθηκαν για τη στήριξη άνω των 3 εκατομμυρίων εργαζομένων και ανέργων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τρίτον, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που μαζί με τις φορολογικές ελαφρύνσεις και την επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού οδηγούν σε ένα ετήσιο όφελος για τον εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό που κυμαίνεται από 305 ευρώ έως 534 ευρώ. Τέταρτον, η αύξηση των κονδυλίων για την κοινωνική πολιτική κατά 22% το 2021. Πέμπτον, το επίδομα γέννησης 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται, η αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, η μείωση του ΦΠΑ για βρεφικά είδη από 24% σε 13%, κ.λπ..

Αυτή η φιλοσοφία θα έχει αντανάκλαση και στην πολιτική για τον κατώτατο μισθό. Υπενθυμίζω ότι το καλοκαίρι δώσαμε μεν αυτή τη μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%, αλλά το κάναμε αυτό ενάντια στις εισηγήσεις του ΚΕΠΕ, της Τράπεζας της Ελλάδας και της εργοδοτικής πλευράς, (συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων), που ζητούσαν να «παγώσει» ο κατώτατος μισθός, λόγω της ύφεσης 8,2% το 2020.

Βλέποντας ότι η οικονομία μπαίνει σε θετική τροχιά και παράλληλα ότι οι εργαζόμενοι υπέστησαν μεγάλη πίεση την τελευταία δεκαετία, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει ένα κοινωνικό μέρισμα ανάπτυξης στους εργαζόμενους. Ιδιαίτερα αυτούς που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό! Πάντοτε, βέβαια, στα πλαίσια των αντοχών της οικονομίας. Είναι νωρίς να μιλήσουμε ακόμα πιο συγκεκριμένα. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις αρχές του επόμενου έτους.

