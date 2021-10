Κοινωνία

Ηράκλειο: Ανήλικος μέθυσε και κατέληξε στον νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο 15χρονος από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.



Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο Ηράκλειο της Κρήτης διακομίσθηκε στις 5 σήμερα το πρωί ένα 15χρονο αγόρι που κατανάλωσε αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον ανήλικο συνόδευε ο φίλος του μαζί με τον πατέρα του.

Η διοίκηση του νοσοκομείο, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, ενημέρωσε την τοπική ΕΛ.ΑΣ ενώ το αγόρι παραμένει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.

