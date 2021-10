Κοινωνία

Πέραμα - Ρομά: οργή για τον θάνατο του νεαρού πατέρα από τα πυρά της ΔΙΑΣ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξέσπασαν κατά των αστυνομικών οι συγγενείς του άνδρα που σκοτώθηκε στην διάρκεια της καταδίωξης. Για άμυνα των συναδέλφων του, κάνει λόγο ο Σπήλιος Κρικέτος. Άμεση έρευνα ζήτησε ο Θεοδωρικάκος

Πατέρας δύο παιδιών και ενός τρίτου, το οποίο κυοφορεί η χήρα του και ποτέ δεν θα γνωρίσει, ήταν ο νεαρός Ρομά που έχασε την ζωή του από τα πυρά των αστυνομικών, στην καταδίωξη στο Πέραμα.

Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 βρέθηκε το πρωί της Κυριακής στον καταυλισμό των Ρομά στον Ασπρόπυργο, όπου διαμένει η οικογένεια του θύματος, αλλά και των δύο συνεπιβατών του, στο κλεμμένο αμάξι που καταδίωξαν οι αστυνομικοί.

Ο πατέρας του νεκρού δήλωσε στον ΑΝΤ1, «Θέλω μια Δικαιοσύνη από το Κράτος. Δεν ήταν αστυνομικοί αυτοί που κυνηγήσαν τα παιδιά; Τι πήρανε; Ένα αυτοκινητάκι πήρανε. Τι ήταν; Εγκληματίες ήταν; Θέλω μια Δικαιοσύνη από τον νόμο. Δεν μπορούσαν να τους σκίσουν τα λάστιχα, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι να τον τραυματίσουν, δεν μπορούσαν να τον συλλάβουν;».

Μέλη της οικογένειας, όπως η χήρα, η μητέρα και η αδελφή του, αλλά και φίλοι του νεκρού, που ζητούν χαρακτηριστικά «να πάει στην φυλακή, εκεί να σαπίσει ο δολοφόνος», απειλούν με εκδίκηση και αυτοδικία σε βάρος των αστυνομικών.

Πάντζος: ήταν ρατσιστικό έγκλημα μίσους

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας των Ρομά, Βασίλης Πάντζος, είπε ότι «υπάρχει οδύνη και οργή. Ζητάμε δικαίωση σε ένα κράτος δικαίου. Ήταν ένα έγκλημα μίσους, από όσο είδαμε και από τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο».

Προσέθεσε ότι «πρέπει να γίνει έρευνα και να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία, γιατί κανείς δεν έχει δικαίωμα να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή. Έριξαν πάρα πολλές σφαίρες. Δεν μπορούσαν να ρίξουν στα λάστιχα του αυτοκινήτου; Φαίνεται η οργή και το μίσος των αστυνομικών, από τον αριθμό των σφαιρών που έριξαν. Είναι ρατσιστικό έγκλημα. Από θαύμα έζησαν και τα άλλα δύο παιδιά που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο».

Μητέρα τραυματία: δεν με αφήνουν να τον δω

Ακόμη, η μητέρα του τραυματία, που ήταν κουνιάδος του 20χρονου Ρομά που σκοτώθηκε από τις σφαίρες των αστυνομικών, κατήγγειλε ότι δεν μπορεί να επισκεφθεί τον γιό της, ενώ λέει πως, ενώ η αρχική ενημέρωση ανέφερε για τραυματισμό του από μία σφαίρα στο χέρι, νεότερη ενημέρωση κάνει λόγο για τραυματισμό του από τρεις σφαίρες στην κοιλιά.

Κρικέτος: σε άμυνα οι αστυνομικοί

Ο Σπήλιος Κρικέτος, συνδικαλιστής αστυνομικός, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, είπε ότι «χθες ήταν μια δύσκολη ημέρα, χάθηκε ακόμη ένας άνθρωπος και θέλω να εκφράσω και εγώ την θλίψη μου».

Σε ότι αφορά τις κινήσεις των αστυνομικών, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο κ. Κρικέτος είπε ότι «όπως καταγράφηκαν τα γεγονότα στην επίσημη έκθεση της ΓΑΔΑ: κρίθηκε ύποπτο ένα όχημα το οποίο ήταν κλεμμένο, έγινε σήμα στον οδηγό για να σταματήσει για έλεγχο σε ασφαλές σημείο, ο οδηγός διέφυγε, το αυτοκίνητο χάθηκε από τους αστυνομικούς και εντοπίστηκε αργότερα, κάποια στιγμή που εγκλωβίστηκε από ένα λεωφορείο το αυτοκίνητο, ο οδηγός έκανε όπισθεν και παρέσυρε πέντε μηχανές των αστυνομικών».

Συμπλήρωσε, «δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι εμβολίστηκαν πέντε μηχανές. Αυτοί οι αστυνομικοί βρίσκονται σε άμυνα και υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ζωή τους. Όλα θα ερευνηθούν, όπως διέταξε ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και να γίνει και επιχειρησιακός έλεγχος για να δούμε τι ακριβώς συνέβη».

Ακόμη, προσέθεσε ότι «από όσο μαθαίνω, σε έναν από τους συλληφθέντες, ο εισαγγελέας αποδίδει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Είναι και οι αστυνομικοί άνθρωποι, έχουν οικογένειες και οφείλουν να προστατεύουν τις ζωές τους και τις ζωές των πολιτών», ενώ εξέφρασε τον προβληματισμό του, εάν όσα ακολούθησαν την φονική καταδίωξη στο Πέραμα, οδηγήσουν τους αστυνομικούς να μην ασκούν όπως πρέπει το καθήκον τους σε ανάλογες περιπτώσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το επόμενο κλεμμένο αυτοκίνητο που θα εντοπίσουμε, να το αφήσουμε να συνεχίσει; Αυτό μας ζητούν; Αυτό δεν πρέπει να γίνει».

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως: “Επίσκεψη” του Ρουβίκωνα στο σπίτι της (βίντεο)

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης έγινε... κέρινο ομοίωμα (εικόνες)

Κορονοϊός - Δημητρίου: ανεμβολίαστο το 95% των Ρομά (βίντεο)