Οικονομία

Τσακλόγλου για συντάξεις: κύρια και επικουρική θα εκδίδονται μαζί

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την μείωση του αριθμού των εκκρεμών συντάξεων, τον στόχο των 3 συντάξεων την ημέρα ανά υπάλληλο και τα “προβληματικά” ταμεία.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί της Κυριακής, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου.

Όπως σημείωσε ο κ. Τσακλόγλου, «έχει ξεκινήσει πρόγραμμα στον ΕΦΚΑ για την επίσπευση στην καταβολή της επικουρικής σύνταξης και στόχος είναι αν όχι παράλληλα με την έκδοση της επικουρικής σύνταξης, να δίνεται η επικουρική σύνταξη σε πολύ μικρό διάστημα μετά από την απονομή της κύριας σύνταξης».

Όπως παραδέχθηκε, «σε πολλά ταμεία υπάρχει καθυστέρηση στην απονομή των επικουρικών συντάξεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόβλημα είναι ζήτημα λογισμικού. Το τελευταίο διάστημα έχουμε ζητήσει από τον ΕΦΚΑ να δημιουργηθούν πολλά λογισμικά. Σταδιακά αυτά γίνονται και σιγά σιγά δίνονται οι επικουρικές συντάξεις», ενώ επεσήμανε ότι «είναι εντονότερο το πρόβλημα όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση».

Για την μείωση του όγκου των εκκρεμών συντάξεων, που ήταν και προεκλογική δέσμευση της ΝΔ, ο κ. Τσακλόγλου είπε ότι «Είχε ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία στους πρώτους μήνες διακυβέρνησης της ΝΔ για μείωση του αριθμού των εκκρεμών συντάξεων. Η διαδικασία πήγε πίσω λόγω της πανδημίας και των συνθηκών λειτουργίας και των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, όμως ήδη έχει επανέλθει και έχει επιταχυνθεί ο ρυθμός».

Όπως σημείωσε, «ο μέσος μηνιαίος όρος απονομής συντάξεων ήταν 10.000-12.000 και πλέον είναι κοντά στις 20.000 και με την ένταξη στην διαδικασία έκδοσης συντάξεων και ιδιωτών, ο αριθμός αυτός θα φθάσει σύντομα τις 30.000 τον μήνα».

Συμπλήρωσε πως «ελπίζουμε ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 θα έχει μειωθεί σημαντικά ο χρόνος απονομής των συντάξεων», χαρακτηρίζοντας παράλληλα εφικτό τον στόχο για έκδοση τριών συντάξεων την ημέρα από κάθε υπάλληλο, που τέθηκε προσφάτως, καθώς «ήδη από την πρακτική βλέπουμε ότι πολλοί από τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ διεκπεραιώνουν ένα τέτοιο αριθμό».

