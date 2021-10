Κοινωνία

Καιρός: Χειμώνας από την Κυριακή

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με κρύο, ισχυρές βροχές και μποφόρ.

Μεταβολή του καιρού αναμένεται σήμερα, με βροχές στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στο Βόρειο Αιγαίο, στις Σποράδες και στην Κρήτη, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Τα σημαντικότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στο Ιόνιο, σε περιοχές της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά και ενδεχομένως στην Εύβοια και στη Δυτική Κρήτη, όπου κατά τόπους θα συνοδεύονται και από καταιγίδες.

Παράλληλα, άνεμοι βορείων διευθύνσεων με εντάσεις έως 7 μποφόρ θα επικρατήσουν στο Αιγαίο, ενώ το ανατολικό ρεύμα στο Ιόνιο θα παρουσιάσει σταδιακά σημαντική ενίσχυση, φτάνοντας στα επίπεδα των 6-7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Ο καιρός την Δευτέρα

Για την Δευτέρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην ανατολική Μακεδονία, στην Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Κρήτη. Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί στα δυτικά, 6 με 8 μποφόρ, ενώ στα ανοιχτά του νοτίου Ιονίου πιθανώς να φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 17 με 19 και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

