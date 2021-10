Πολιτισμός

Ολοκαύτωμα Καλαβρύτων: επιζών περιγράφει την “μαύρη μέρα” (βίντεο)

Συγκλονίζει ο Σωτήρης Θανόπουλος, που μεταξύ άλλων, λέει και πως γλίτωσε την εκτέλεση, στην οποία οδηγήθηκαν ο πατέρας και ο αδελφός του. Ποιο μήνυμα στέλνει στους Γερμανούς.

Μνήμες από το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων «ζωντάνεψαν» στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, μέσα από την περιήγηση στο Μουσείο των Καλαβρύτων, από τον μουσειολόγο Σάββα Καζάνη, όσο κυρίως από την αφήγηση του επιζώντα της Σφαγής των Καλαβρύτων, Σωτήρη Θανόπουλου.

Ο υπερήλικας σήμερα Σωτήρης Θανόπουλος, είπε "εγώ γλίτωσα γιατί ήμουν 13,5 ετών, αν και οι Γερμανοί σκότωσαν όλους τους ενήλικες άνδρες και όλα τα αγόρια 12 ετών και πάνω. Δεν μας ζητούσαν κάποια ταυτότητα, κατά την κρίση τους έλεγαν «εσύ από εδώ, εσύ από εκεί». Εγώ αν και θέλησα να ακολουθήσω τον πατέρα μου, τελικώς πήγα σε άλλη πλευρά απο εκείνη που ήταν ο πατέρας μου και ο αδελφός μου».

«Είμασταν έγκλειστοι μεσα στο σχολέιο. Άρχισαν αν καίνει σπίτια. Ουρλιάζαμε όλοι γιατί μας έπνιγαν οι καπνοί και οι φλόγες. Καποια στιγμή βγήκαμε και είδαμε Γερμανούς να κάθονται σταυροπόδι», είπε ο κ. Θανόπουλος.

Ερωτηθείς ποιο μήνυμα θα έστελνε στην Μέρκελ, που σε λίγες ημέρες θα επισκεφθεί την Ελλάδα, είπε ότι «το έγκλημα δεν έχει ημερομηνία λήξεως, αλλά δεν κατηγορώ την σημερινή γενιά, αλλά είναι οι προγονοι της κ. Μέρκελ που το έκαναν».

