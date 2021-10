Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Εμβολιασμός στην εγκυμοσύνη: Υπάρχει κίνδυνος αποβολής;

Είναι ασφαλή τα εμβόλια κατά του κορονοϊού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τι συμβαίνει με τις αποβολές.

Δύο νέες επιστημονικές έρευνες σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι τα εμβόλια κατά του κορονοϊού είναι ασφαλή πριν και κατά την εγκυμοσύνη, χωρίς να αυξάνουν τον κίνδυνο αποβολής.

Η πρώτη μελέτη από Νορβηγούς επιστήμονες, η οποία δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό "New England of Medicine", μελέτησε σχεδόν 18.500 εγκύους, μεταξύ των οποίων περίπου 4.500 που είχαν κάνει αποβολή. Δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση ανάμεσα στα εμβόλια Covid-19 (Moderna, Pfizer/BioNTech και AstraZeneca) και σε αυξημένο κίνδυνο αποβολής κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης.

Μάλιστα οι γυναίκες που είχαν αποβάλει, είχαν κατά μέσο όρο 9% μικρότερη πιθανότητα να έχουν προηγουμένως εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι "η μελέτη δεν βρήκε την παραμικρή ένδειξη αυξημένου κινδύνου για αποβολή στο αρχικό στάδιο της εγκυμοσύνης μετά από εμβολιασμό για Covid-19, επιβεβαιώνοντας ευρήματα προηγούμενων μελετών που υποστηρίζουν τον εμβολιασμό κατά την εγκυμοσύνη".

Η δεύτερη διεθνής μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό "The Lancet", μελέτησε 107 γυναίκες που έμειναν έγκυες ενόσω συμμετείχαν στις κλινικές δοκιμές των εμβολίων της AstraZeneca σε Βρετανία, Βραζιλία και Νότια Αφρική. Το 72% των γυναικών είχαν κάνει κανονικό εμβόλιο, ενώ οι υπόλοιπες εικονικό (πλασίμπο).

Διαπιστώθηκε ότι το εμβόλιο δεν είχε καμία αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια της κύησης. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι "δεν βρήκαμε καμία ένδειξη για σχέση ανάμεσα σε μειωμένη γονιμότητα και στον εμβολιασμό με το εν λόγω εμβόλιο".

Οι Νορβηγοί ερευνητές της πρώτης μελέτης επεσήμαναν ότι "είναι σημαντικό οι έγκυες να εμβολιαστούν, επειδή έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας και επιπλοκών αν αρρωστήσουν με Covid-19, καθώς επίσης να κάνουν πρόωρο τοκετό. Επίσης, ο εμβολιασμός στη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι πιθανό ότι θα παρέχει προστασία στο νεογνό έναντι λοίμωξης Covid-19 κατά τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση του".

