ΚΙΝΑΛ - Λοβέρδος στον ΑΝΤ1: δεν χαρίζουμε το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Τι λέει για τον Γιώργο Παπανδρέου, την “προοδευτική διακυβέρνηση” και τον ΣΥΡΙΖΑ, την αλλαγή ονόματος στο κόμμα και τι θα κάνει αν χάσει στις εκλογές.

«Προοδευτική κυβέρνηση για να γίνει πρέπει να έχει αριθμούς. Το ΚΚΕ και ο Βαρουφάκης την αρνιούνται. Η άρνηση έρχεται από τα αριστερά. Εγώ λέω αν έρθει ο λογαριασμός, η άρνηση θα έρθει από το ΠΑΣΟΚ. Την άλλη πλευρά, της ΝΔ, κανένας δεν την θέλει. Συντηρητική διακυβέρνηση δεν θέτει κανείς από του 6 υποψηφίους ούτε η βάση μας ούτε η ΝΔ την θέτει», είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος στον ΑΝΤ1.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο υποψήφιος Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, είπε ακόμη ότι «Την προοδευτική διακυβέρνηση την θέτει ο Τσίπρας και την αρνείται η Αριστερά, ο Κουτσούμπας και ο Βαρουφάκης και αναρωτιέμαι ποιος την προωθεί, ποιος είναι από πίσω».

Όπως ανέφερε, «κατεβαίνω για να είμαι η εκλογή των πολιτών, δίνω την μάχη μου με πολιτικούς όρους, έχω απόψεις. Μπορεί κάποιοι να μην με συμπαθούν, αλλά ξέρουν όλοι ότι μιλάω με πολιτικούς όρους και για αυτό και ο Τύπος μιλάει για την πιο καθαρή υποψηφιότητα».

Ερωτηθείς για την υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου, ο κ Λοβέρδος είπε ότι «τρεις φορές άλλαξαν τα δεδομένα για την αλλαγή στην ηγεσία του κόμματος, εγώ ζητούσα την αλλαγή. Μία λόγω της Φώφης Γεννηματά, δίπλα στην οποία είμαστε όλοι οι Έλληνες, μετά άλλαξαν από τις 3-4 υποψηφιότητες που ήρθαν και μετά άλλαξαν με την υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου».

«Εγώ θα έχω ένα ανοιχτό κόμμα, χωρίς μηχανισμούς. Σήμερα υπάρχουν μηχανισμοί και κάποιοι τους έχουν. Εγώ δεν θα έχω, δεν θα υπάρχουν μηχανισμοί, θα υπάρχει η γνώμη της βάσης, που με την τεχνολογία σήμερα, θα γίνεται γνωστή μέσα σε μισή ώρα», είπε ο κ. Λοβέρδος, αφήνοντας σαφείς αιχμές.

Προσέθεσε μάλιστα ότι θα προχωρήσει, εάν εκλεγεί, σε μετονομασία του ΚΙΝΑΛ, λέγοντας χαρακτηριστικά, «θέλω ο πολίτης να αποφασίσει αν θέλει ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, ΚΙΔΗΣΟ, αν θέλει κάτι άλλο. Εγώ αν εκλεγώ το πρωί, το βράδυ το κόμμα θα λέγεται ΠΑΣΟΚ», επαναλαμβάνοντας με νόημα πως «υπάρχουν μηχανισμοί, που μπορεί να έχουν περιοριστεί, καθώς το κόμμα ήταν μεγάλο και έγινε μικρό. Πάντα όμως υπάρχουν μηχανισμοί και αυτοί κρατούν πίσω το κόμμα. Βλέπετε και τους μηχανισμούς που έχει το λαϊκιστικό κόμμα, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ».

«Δεν χαρίζουμε την πατρίδα μας στην Δεξιά, δεν χαρίζουμε το κόμμα μας το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ. Το δεκανίκι δεν μας ταιριάζει. Έχοντας ζήσει το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, του Σημίτη, του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου που τόσο ταλαιπωρήθηκε την διετία 2012-2014, εγώ λέω ότι πρέπει να αυξήσουμε σημαντικά τα ποσοστά μας, αλλιώς δεν θα είμαι χρήσιμος για την παράταξη», υπογράμμισε ο κ. Λοβέρδος.

Ερωτηθείς εάν σε περίπτωση ήττας του φύγει από το κόμμα, ο Ανδρέας Λοβέρδος ανέφερε «έχασα επειδή ήμουν «αντίπαλος» με τον Βενιζέλο, επειδή είχα στηρίξει τον Γιώργο Παπανδρέου όσο λίγοι, δεν ήμουν υπουργός για φρου-φρου και αρώματα. Με διέγραψε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, μετά από μερικούς μήνες δώσαμε τα χέρια. Έχασα από την Φώφη Γεννηματά και ήμουν δίπλα της από την πρώτη στιγμή».

Σε ότι αφορά την εξωτερική πολιτική, ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε ότι «υπάρχει ένα μοντέλο στην εξωτερική πολιτική, όπως με την Συμφωνία των Πρεσπών. Αν ο κ. Βαρουφάκης και άλλοι, θέλουν το πρότυπο επίλυσης θεμάτων αυτό να το μεταφέρουν στα ελληνοτουρκικά, με εμένα στο ΠΑΣΟΚ αυτό δεν θα γίνει» και προσέθεσε ότι «για το θέμα της απέλασης των πρέσβεων από την Τουρκία, εγώ έκανα ερώτηση, δεν είδα κανέναν άλλον να κινείται ούτε από την αντιπολίτευση ούτε από την Κυβέρνηση. Η πατριωτική παράταξη είναι αυτή που κινήθηκε».

