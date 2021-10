Αθλητικά

NBA - Μπακς: ο Αντετοκούνμπο πήρε την νίκη από τους Σπερς

Παρά τις σημαντικές απουσίες στην αποστολή τους, τα «ελάφια» πήραν την νίκη, που θα τονώσει και την αυτοπεποίθηση τους.

Οι πρωταθλητές του ΝΒΑ, Μιλγουόκι Μπακς, ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση και δύο ημέρες μετά την «σφαλιάρα» από τους Χιτ, επεβλήθησαν μέσα στο Σαν Αντόνιο των Σπερς με 121-111. Παρά το γεγονός ότι και πάλι αγωνίσθηκαν με τέσσερις σημαντικές απουσίες (Λόπεζ, ΝτιΒιντσέντζο, Πόρτις και Οτζελέγε) τα «ελάφια», με οδηγό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, έπαιξαν πολύ καλό μπάσκετ στην τέταρτη περίοδο, φθάνοντας σε μία σημαντική νίκη, που θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση της ομάδας.

Ο Ελληνας άσος, έπαιξε για μισή ώρα και τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ, ενώ ουσιαστική ήταν η συνδρομή των Κρις Μίντλεντον (28 πόντοι και Τζρου Χόλιντεϊ (16).

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, αγωνίσθηκε στην θέση του σέντερ και ήταν καθοριστικός στις «μάχες» κάτω από τα καλάθια, εισπράττοντας την αναγνώριση των συμπαικτών του μετά το τέλος του ματς. Ο Θανάσης μάζεψε επτά ριμπάουντ και πέτυχε τέσσερις πόντους, ενώ δεν έπαιξε ο Γιάννης Καλαϊτζάκης. Κορυφαίος των γηπεδούχων, ήταν ο ΜακΝτέρμοντ με 25 πόντους.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο θρυλικός προπονητής των Σπερς, Γκρεγκ Πόποβιτς, δήλωσε αναφερόμενος στον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Πολλοί δεν γνώριζαν πόσο πάθος και εργατικότητα διαθέτει. Δεν φθάνεις εκεί που έφθασε, μόνο επειδή έχεις ταλέντο ή σωματικά προσόντα. Έχει την ίδια επιθυμία να νικήσει, κάθε βράδυ, όπως ο Σακίλ, ο Κόμπι, ο Ντάνκαν και ο Μάτζικ. Ταβάνι του είναι ο ουρανός και τον... πλησιάζει. Τώρα, εργάζεται πάνω στις δεξιότητές του, σουτάρει καλύτερα και έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Είναι φανταστικός».

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Κλίβελαντ-Ιντιάνα 101-95

Ιντιάνα-Μαϊάμι 102-91 (παρ.)

Τορόντο-Ντάλας 95-103

Σικάγο-Ντιτρόϊτ 97-82

Μινεσότα-Νέα Ορλεάνη 96-89

Σαν Αντόνιο-Μιλγουόκι 111-121

Πόρτλαντ-Φοίνιξ 134-105

ΛΑ Κλίπερς-Μέμφις 114-120