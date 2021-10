Πιερία

Όλυμπος: Τραυματίστηκε ορειβάτης

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά του τραυματισμένου άνδρα.

Αίσιο τέλος είχε ο τραυματισμός ενός ορειβάτη σήμερα το πρωί στον Όλυμπο, αφού με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μεταφέρθηκε από το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας σε τοποθεσία, από όπου παραλήφθηκε από τους οικείους του.

Ο ορειβάτης τραυματίστηκε στο πόδι του και στο περιστατικό για την ασφαλή μεταφορά του, συνέδραμε η πυροσβεστική υπηρεσία, με δύο άντρες και ένα όχημα.

