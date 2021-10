Κοινωνία

Καταδίωξη στο Πέραμα: Το στοιχείο “κλειδί” στην έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Οι επτά αστυνομικοί κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και θα απολογηθούν την Τετάρτη. Πειθαρχικό έλεγχο ζήτησε ο Θεοδωρικάκος.

Έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη στην καταδίωξη με πυροβολισμούς στο Πέραμα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 20χρονου, διενεργεί η ΕΛΑΣ, ενώ η επιχειρησιακή αξιολόγηση των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ που συμμετείχαν στο περιστατικό θα πρέπει να αξιολογηθεί μέσα σε πέντε ημέρες, όπως ζήτησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. Ειδικότερα, ο υπουργός ζήτησε να προχωρήσει κατεπειγόντως πειθαρχικός έλεγχος και ταυτοχρόνως πλήρης επιχειρησιακή αξιολόγηση της δράσης της ΕΛΑΣ στο αιματηρό γεγονός.

Στη διάρκεια του περιστατικού έπεσαν περισσότεροι από 30 πυροβολισμοί, σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ενώ τα όπλα των αστυνομικών έχουν μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολικών Ερευνών προκειμένου να γίνει βαλλιστική εξέταση.

Παράλληλα, "φως" στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν όλοι οι διάλογοι των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ με το Κέντρο Επιχειρήσεων, από τη στιγμή που ξεκίνησε η καταδίωξη, αργά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής έως τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Οι επτά αστυνομικοί, που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και παραπέμφθηκαν από τον εισαγγελέα Πειραιά σε τακτικό ανακριτή, για να απολογηθούν την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου, κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Πηγή: kozan.gr

