Τροχαίο με ντελιβερά και σκύλο στην Λαμία (εικόνες)

Πως συνέβη το ατύχημα, μέσα στην νύχτα. Πως είναι ο ντελιβεράς. Σοβαρά τραυματίστηκε ο μεγαλόσωμος σκύλος.

Ένας ντελιβεράς εκινείτο στη Λεωφόρο Καλυβίων, τοι βράδυ του Σαββάτου, όταν στο ύψος του Στρατοπέδου, πετάχτηκε στο δρόμο ένας μεγαλόσωμος αδέσποτος σκύλος.

Ο δικυκλιστής προσπάθησε να αποφύγει το ζώο, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να το χτυπήσει και να πέσει στο οδόστρωμα μαζί με το μηχανάκι.

Ευτυχώς ο ντελιβεράς φορούσε κράνος και γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς δεν τραυματίστηκε.

Ο αδέσποτος σκύλος όμως τραυματίστηκε βαριά και αρκετοί ήταν αυτοί που έτρεξαν να βοηθήσουν το άτυχο ζώο, που ψυχορραγούσε στον δρόμο.

