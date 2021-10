Κόσμος

Ιράν: χαστούκι σε κυβερνήτη για άνδρα… εμβολιαστή! (βίντεο)

Έξαλλος ο δράστης χαστούκισε τον αξιωματούχο, στην διάρκεια ομιλίας του, διαμαρτυρόμενος διότι το εμβόλιο στην γυναίκα του, το έκανε… άνδρας γιατρός.

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε κάμερες στο Ιράν.

Ένας άνδρας χαστούκισε Ιρανό αξιωματούχο, ενώ απηύθυνε δημόσια ομιλία, σε τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων.

Την ώρα που ο νέος Κυβερνήτης της περιοχής ήταν στο βήμα, ο πολιτικός τον πλησίασε δίχως να του πει λέξη, τον χαστούκισε στο πρόσωπο και στην συνέχεια τον έσπρωξε.

Σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται η Daily Mail, ο άνδρας ήταν έξαλλος, γιατί στην γυναίκα του, το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, το έκανε… άνδρας γιατρός.

Οι άνδρες της ασφάλειας κινήθηκαν άμεσα και έσυραν τον δράστη από μια πλαϊνή πόρτα.

Αν και το θύμα της επίθεσης δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά, η Εισαγγελία της περιοχής ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα εναντίον του δράστη.

Ο Κυβερνήτης επέστρεψε στο βήμα και αναφέρθηκε στην περίοδο που είχε απαχθεί από Σύριους αντάρτες το 2013, λέγοντας «Δεν τον ξέρω φυσικά, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι, αν και δεν ήθελα να το πω, όταν βρισκόμουν στη Συρία με μαστίγωνε ο εχθρός 10 φορές την ημέρα και με χτυπούσαν. Με σημάδευαν με ένα γεμάτο όπλο στο κεφάλι μου. Τον θεωρώ ισάξιο με αυτούς τους εχθρούς, αλλά τον συγχωρώ».

