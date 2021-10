Κοινωνία

Πέραμα: ο Κούγιας ανέλαβε τους 7 αστυνομικούς

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του ποινικολόγου για την επιλογή του και την στάση των σωματείων και των συνδικαλιστικών φορέων των αστυνομικών.

Την Τετάρτη αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον των ανακριτικών Αρχών οι 7 αστυνομικοί που συνελήφθησαν μετά την φονική καταδίωξη στο Πέραμα, συγκεκριμένα στοιχεία στην διερεύνηση της οποίας αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.,

Ο θάνατος του νεαρού Ρομά έχει προκαλέσει την οργή των συγγενών του θύματος και αναπάντητα ερωτήματα στην κοινή γνώμη.

Όπως ανακοίνωσε ο Αλέξης Κούγιας, μετά από επιλογή των ίδιων των αστυνομικών, ανέλαβε την νομική τους υποστήριξη, διευκρινίζοντας ότι στην ανάθεση της υπόθεσης σε εκείνον δεν ενεπλάκησαν οι συνδικαλιστικές ενώσεις των αστυνομικών.

Η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου Κούγια

«Το δικηγορικό μας γραφείο ανέλαβε την υπεράσπιση των επτά αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διέπραξαν τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και της οπλοχρησίας.

Η απολογία των αστυνομικών έχει οριστεί για την Τετάρτη, 27.10.21.

Ήδη ο κ. Αλέξιος Κούγιας και οι συνεργάτες του ασχολούνται με την υπόθεση, αύριο το πρωί θα λάβουν αντίγραφα της δικογραφίας και ακολούθως θα τοποθετηθούν με δελτίο τύπου.

Την υπεράσπιση της υποθέσεως ανέθεσαν στον κ. Κούγια οι ίδιοι οι αστυνομικοί, χωρίς καμία ανάμειξη των ενώσεων των αστυνομικών, οι οποίες όμως τους συμπαρίστανται».

