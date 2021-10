Τεχνολογία - Επιστήμη

Νέος σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Συνεχίζεται η μετασεισμική ακολουθία στην Κρήτη.

Άλλος ένας σεισμός ταρακούνησε το μεσημέρι της Κυριακής το Αρκαλοχώρι. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η νέα δόνηση έχει μέγεθος 3,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 13:43:51” στην περιοχή που βρίσκεται 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αρκαλοχωρίου.Tο εστιακό βάθος του σεισμού είναι στα 14,8 χιλιόμετρα.

Δείτε τον χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών:

Σημειώνεται ότι οι δονήσεις στο Αρκαλοχώρι είναι συνεχείς από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου οπότε και εκδηλώθηκε η καταστροφική δόνηση των 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

