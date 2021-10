Πολιτισμός

Διαθήκη Μίκη Θεοδωράκη: Η επιστολή του Νίκου Κουρή και το τεστ DNA

Τι αναφέρει στην επιστολή του ο άνδρας που υποστηρίζει ότι είναι γιός του μουσουργού. Τι διευκρινίζει για το τεστ που ζητά και την κληρονομιά.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η επιστολή του Νίκου Κουρή σχετικά με τη διαθήκη του Μίκη Θεοδωράκη.

Μετά την άρνηση της Μαργαρίτας Θεοδωράκη να κάνει τεστ DNA για να εξεταστεί εάν είναι συγγενής με τον Νίκο Κουρή, έρχεται στο φως επιστολή του, σχετικά με τη διαθήκη του μουσικοσυνθέτη. Σε αυτήν, ο Νίκος Κουρής τονίζει ότι δεν θα διεκδικήσει περιουσιακά στοιχεία, ξεκαθαρίζοντας ότι το DNA δεν το ζητά για κληρονομικούς λόγους.

«Εγώ λοιπόν αναφέρομαι από τον συντάκτη της διαθήκης, ως Νίκος Κουρής ή ως Νίκος Θεοδωράκης και δηλώνω προσωπικά ότι δεν έχω καμία διαμάχη με κανένα άτομο από αυτά που αναφέρονται στην ίδια διαθήκη, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το δικό μου όνομα. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν διεκδικώ ούτε πρόκειται να διεκδικήσω στο μέλλον κάποιο περιουσιακό στοιχείο από αυτούς που ξεκίνησαν την δικαστική διαμάχη», αναφέρει αρχικά ο Νίκος Κουρής Θεοδωράκης στην επιστολή του και συμπληρώνει, «o ίδιος με είχε συμβουλεύσει και προτρέψει να ασχοληθώ με το πνευματικό του έργο. Είμαι ενθουσιασμένος που ο συντάκτης δε μου αφήνει υλικά αγαθά, διότι θα έχανα χρόνο από το χρόνο που έχω στη διάθεσή μου για την προώθηση του πνευματικού του έργου». «Τρέφω συναισθήματα εκτίμησης για την Μαργαρίτα Θεοδωράκη, αλλά σε καμία περίπτωση η εν λόγω εκτίμηση, δεν θα υπερισχύσει της επιθυμίας του Διδασκάλου και Δωρητή μου, ο οποίος στην διαθήκη του με ιδιόγραφη σημείωση, για να είναι αδύνατον στον οποιοδήποτε να το αμφισβητήσει με προσφωνεί ως Νίκο Θεοδωράκη».

Νίκος Κουρής: Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του

«Επί 3 εβδομάδες, ο Νίκος Κουρής αισθάνθηκε την ανάγκη να εμφανιστεί και να πει κάποια πράγματα», τόνισε αρχικά ο κ. Ροζάκης μιλώντας στο Mega, διευκρινίζοντας ότι η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη είναι οικουμενική, και αυτό θέλει να διατηρήσει ο Νίκος Θεοδωράκης.

Όπως ανέφερε, «είναι σημαντικό, ότι ο ίδιος ο μουσικοσυνθέτης, αποδέχεται την χρήση του επιθέτου. Όμως τα ασφαλιστικά μέτρα έχουν στόχο να αποκλείσουν τον Νίκο Θεοδωράκη να χρησιμοποιεί αυτό το επώνυμο».

Την Δευτέρα θα φανεί αν θα υπάρξουν νέες εξελίξεις σχετικά με το θέμα, καθώς δεν είναι γνωστό εάν η Μαργαρίτα Θεοδωράκη θα επιμείνει στην άρνηση της να συμμετέχει στην διενέργεια του τεστ DNA.

Πηγή: dikastiko.gr

