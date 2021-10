Life

Φίλιππος - Νίνα Φλορ: Η μπομπονιέρα και το μενού του γάμου (εικόνες)

Οι πρώτες φωτογραφίες από τις μπομπονιέρες και το γαμήλιο μενού.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσαν την οικογενειακή τους ευτυχία ο Φίλιππος Γλύξμπουργκ και η Νίνα Φλορ, οι οποίοι παντρευτήκαν με θρησκευτικό γάμο το Σάββατο 23 Οκτωβρίου στη Μητρόπολη Αθηνών.

Το μυστήριο έγινε στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ το ζευγάρι πάντρεψε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Αμέσως μετά το γάμο ακολούθησε δεξίωση για τους μόλις 100 καλεσμένους στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο στο Ζάππειο.

Ο μετρ των δημοσίων σχέσεων Γιώργος Ντάβλας, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους ανέβασε στο Instagram φωτογραφία από την μπομπονιέρα του γάμου, αλλά και από το μενού.

