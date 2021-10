Κοινωνία

Τηλεφωνική απάτη: “μου πήραν 25000 ευρώ για ανύπαρκτο τροχαίο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει το ηχητικό ντοκουμέντο με την διήγηση του 83χρονου από την Θεσσαλονίκη, από τον οποίο οι αετονύχηδες άρπαξαν μια περιουσία.

Την περιπέτεια που έζησε και που του στοίχισε 25.000 ευρώ περιγράφει στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status, ένας 83χρονος από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης.

Όλα ξεκίνησαν ένα πρωινό του Οκτωβρίου όταν τον ξύπνησε ένα τηλεφώνημα, από κάποιον που παρίστανε κλαίγοντας τον γιό του, αναφέρει ο 83χρονος ο οποίος θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του.

«Πέρασα με κόκκινο και χτύπησα ένα κοριτσάκι, το οποίο ήρθε το 166 και το πήρε και πηγαίνοντας για το νοσοκομείο, το παιδί πέθανε. Είμαι στην Αστυνομία, εδώ ο αστυνομικός είναι φίλος μου και θα με βοηθήσει», του είπε η φωνή στο τηλέφωνο, που υποτίθεται πως ήταν ο γιος του.

Στην συνέχεια, όπως αναφέρει, παίρνει το τηλέφωνο ο υποτιθέμενος αστυνομικός ο οποίος του λέει πως θα τον βοηθήσει, αλλά θα πρέπει να κάνει ότι του πει γιατί κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του.

«Μου λέει “το παιδί πέθανε. Εγώ έπεισα τον Αλβανό, ο οποίος θέλει να το πάει να το κηδέψει στην Αλβανία, θέλει κάποια χρήματα για να αποσύρει τη μήνυση και γρήγορα, γιατί αν έρθει ο Eισαγγελέας, θα φάει ο γιος σας 10 χρόνια φυλακή και θέλει 100.000 ευρώ”», διηγείται ο ηλικιωμένος.

Σε αυτό το σημείο, ο απατεώνας τον ρωτάει πόσα χρήματα έχει και ο 83χρονος απαντά ότι διαθέτει 30.000 ευρώ.

«Ήμουν σίγουρος ότι το παιδί που μίλησα ήταν ο γιος μου. Έπεσε ξαφνικά ένα προσώψι (κυρ: πετσέτα, μτφ: θόλωσαν όλα) στα μούτρα μου, το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ο γιος μου, γιατί αν χάσει την δουλειά του καταστράφηκε. Ήμουν σίγουρος ότι συνέβη στο παιδί μου», λέει ο ηλικιωμένος.

«Μην μιλήσετε σε κανέναν και να έχετε ανοιχτό το τηλέφωνο συνέχεια», ήταν η οδηγία.

Ο 83χρονος έσπευσε στην τράπεζα και σήκωσε 15.000 ευρώ από το λογαριασμό του, λέγοντας πως αγοράζει κάποιο ακίνητο. Ο υποτιθέμενος αστυνομικός, ακούει συνεχώς όσα γίνονται, καθώς η οδηγία ήταν να είναι ανοιχτό το τηλέφωνο και στη συνέχεια του δίνει οδηγίες να πάει τα χρήματα στην οδό Γιαννιτσών.

Στο ραντεβού εμφανίστηκε άλλο μέλος της σπείρας, ένας 20χρονος, στον οποίο έδωσε τα 15.000 ευρώ και ο οποίος του ζήτησε άλλα 10.000 ευρώ, τα οποία πήγε επί τόπου στην τράπεζα και έκανε ανάληψη και ακολούθως παρέδωσε στον ίδιο άνδρα.

Ο ηλικιωμένος ανέφερε ότι θέλησε να δημοσιοποιήσει την περίπτωση του, προκειμένου να γλιτώσει έστω και ένας άλλος από τα υποψήφια θύματα των αετονύχηδων μέσω της τηλεφωνικής απάτης, που εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα.

Το τηλεφωνικό νούμερο που τον κάλεσε, όπως διαπίστωσε αργότερα, ήταν βουλγάρικο, όπως και άλλα τρία τηλέφωνα.

Ακούστε την εξομολόγηση του άτυχου άνδρα για το πώς «θόλωσε» το μυαλό του και δεν διέκρινε ούτε εξόφθαλμες λεπτομέρειες, από τις οποίες θα έπρεπε να αντιληφθεί ότι πρόκειται περί απάτης:.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Χειμώνας από σήμερα

Ιράν: χαστούκι σε κυβερνήτη για άνδρα… εμβολιαστή! (βίντεο)

Πέραμα - Ρομά: οργή για τον θάνατο του νεαρού πατέρα από τα πυρά της ΔΙΑΣ