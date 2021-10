Κοινωνία

Φωτιά σε μάντρα αυτοκινήτων στο Μαρούσι (εικόνες)

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά ξέσπασε, το μεσημέρι της Κυριακής, σε μάντρα αυτοκινήτων στο Μαρούσι επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς επίσης και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ή τραυματίες, ενώ οι πρώτες πληροφορίες από την περιοχή κάνουν λόγο για δύο καμένα οχήματα.

#Πυρκαγιά σε μάνδρα αυτοκινήτων επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Μαρούσι Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 24, 2021

