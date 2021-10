Κοινωνία

Δολοφονία στη Νέα Ερυθραία: Δίωξη για δύο κακουργήματα στον 40χρονο

Αντιμέτωπος με δυο κακουργήματα, καθώς και δυο πλημμελήματα είναι ο άνδρας που σκότωσε έναν 43χρονο και τραυμάτισε έναν ακόμα.

Ποινική δίωξη για αδικήματα κακουργηματικού και πλημελληματικου βαθμού άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος του 40χρονου που πυροβόλησε χθες στη Νέα Ερυθραία κατά δύο ανδρών που εκτελούσαν εργασίες σε εγκατάσταση φυσικού αερίου, τραυματίζοντας θανάσιμα τον έναν από αυτούς.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί στην Εισαγγελία και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της ανθρωποκτονίας τετελεσμένης και σε απόπειρα κατά συρροή και της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών και για τα πλημμελήματα της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε ενώπιον τακτικού ανακριτή και έλαβε προθεσμία για την απολογία του.

