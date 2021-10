Παράξενα

Αχαΐα: Γέμισε τον φούρνο του κοπριά επειδή “έφαγε” πρόστιμο για μάσκα (εικόνες)

Δεν έχει προηγούμενο η αντίδραση ενός φούρναρη, στον οποίο «κόπηκε» πρόστιμο επειδή δεν επειδή φόραγε μάσκα για τον κορονοϊό στην εργασία του...

Ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε αρτοποιός της Πάτρας, στον οποίο επεβλήθη χρηματικό πρόστιμο για μη χρήση μάσκας στην επιχείρησή του, δεν έχει σίγουρα προηγούμενο.

Ο επιχειρηματίας έριξε με φτυάρι κοπριά παντού στο πάτωμα, πάνω από την κοπριά άπλωσε ζύμη, στην οποία πρόσθεσε νομίσματα και επίσης έγραψε δεκάδες μηνύματα για την πανδημία και τις αυξήσεις στο ρεύμα και τα άλευρα. Ο πατρινός αρτοποιός μοιάζει να έφτασε στα άκρα, γεμίζοντας τη βιτρίνα του φούρνου του με κάθε λογής μήνυμα.

Η ακρίβεια σε συνδυασμό με την πανδημία φαίνεται πως οδήγησαν τον επιχειρηματία στα όριά του. Ο φούρνος παραμένει κλειστός τις τελευταίες μέρες και στο εσωτερικό περαστικοί και κάτοικοι της συνοικίας της Πάτρας, βλέπουν το θέαμα που ο ίδιος επέλεξε για να εκφράσει την έντονη δυσφορία του.

Την Κυριακή στη βιτρίνα του αρτοποιείου, τοποθετήθηκε χάρτινο κάλυμμα για να μην είναι ορατό αυτό το οποίο τις προηγούμενες ημέρες αποτελούσε τη στάση διαμαρτυρίας του.

Πηγή: thebest.gr

