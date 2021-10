Πολιτική

Αφγανιστάν - Δένδιας: Απεγκλωβίστηκαν Αφγανοί πολίτες ελληνικού ενδιαφέροντος

Ο απεγκλωβισμός τους έγινε υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών, σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.



Απεγκλωβίστηκαν νωρίτερα σήμερα οι 18 Αφγανοί πολίτες ελληνικού ενδιαφέροντος οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην Τιφλίδα και θα επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό την Αθήνα, ενημερώνει με ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Η Ελλάδα τηρεί τις δεσμεύσεις της και πράττει το χρέος της, υπογραμμίζει ο Νίκος Δένδιας.

Επίσης, επισημαίνει πως ο απεγκλωβισμός των 18 Αφγανών πολιτών, επετεύχθη έπειτα από συνεχείς προσπάθειες για να ξεπερασθούν οι δυσκολίες, υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών, σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

