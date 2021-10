Κόσμος

Μαδρίτη: Με πρόβατα γέμισαν οι δρόμοι (εικόνες)

Οι δρόμοι της Μαδρίτης γέμισαν με πρόβατα και ήχους από τα κουδούνια τους. Το φεστιβάλ των βοσκών.



Οι δρόμοι της Μαδρίτης γέμισαν σήμερα με πρόβατα και ήχους από τα κουδούνια τους, καθώς οι βοσκοί οδηγούσαν τα κοπάδια τους μέσα από το κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας, ακολουθώντας αρχαίους δρόμους μετακίνησης των αιγοπροβάτων για τον χειμώνα.

Κάτοικοι της ισπανικής πρωτεύουσας πήραν θέση σε πεζοδρόμια και δρόμους για να παρακολουθήσουν το θέαμα, το οποίο ακυρώθηκε πέρυσι εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Το ετήσιο φεστιβάλ, που ξεκίνησε το 1994, επιτρέπει στους βοσκούς να ασκήσουν το δικαίωμά τους να χρησιμοποιούν παραδοσιακές διαδρομές προκειμένου να μεταφέρουν τα ζώα τους από τη βόρεια Ισπανία σε νοτιότερα βοσκοτόπια ενόψει του χειμώνα.

Η διαδρομή θα τους πέρναγε μέσα από ήσυχα τοπία της υπαίθρου πριν από κάποιους αιώνες, όμως σήμερα πρέπει να διασχίσουν την πολύβουη πόλη της Μαδρίτης.

«Είναι θαυμάσια. Έρχομαι κάθε χρόνια και αυτή είναι η πρώτη φορά που πήρα τα παιδιά, επομένως είναι φανταστικά», είπε η 39χρονη Γκρασιέλα Γκονσάλες.

Οι βοσκοί, ντυμένοι με παραδοσιακές ενδυμασίες, συνόδευαν τα κοπάδια τους υπό τους ήχους φολκ μουσικής και χόρευαν. Και τα παιδιά έδειχναν να απολαμβάνουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα ζώα.

«Μπορούμε κάποιες φορές να τα αγγίζουμε», δήλωσε η Κάρμεν Ιγκλέσιας, ηλικίας 8 ετών, η οποία παρακολουθούσε το θέαμα μαζί με τον πατέρα της και τον εξάχρονο αδελφό της Νόα.

