Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν και πόσοι φορείς κορονοϊού, το προηγούμενο 24ώρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Η «μαύρη λίστα» των θανάτων ασθενών από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά και την Κυριακή, ενώ ο αριθμός των διασωληνωμένων παραμένει σε υψηλά επίπεδα

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Κυριακή 2098 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Από το σύνολο των 2.098 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 12 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας .

Τα 413 από τα νέα κρούσματα διαγνώστηκαν στην Αττική, τα 352 στη Θεσσαλονίκη, τα 151 στη Λάρισα και τα 97 στη Μαγνησία.

Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφέρεια

Η ημερίσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ





Ειδήσεις σήμερα:

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης έγινε... κέρινο ομοίωμα (εικόνες)

Νέος σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Καιρός: Χειμώνας από σήμερα