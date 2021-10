Κόσμος

Στο νοσοκομείο ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο George Washington Uninversity.



Αμέσως πριν την αναχώρηση για την λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αισθάνθηκε αδιαθεσία λόγω της μακράς πτήσης και του φορτωμένου προγράμματος των εκδηλώσεων που ακολούθησαν αμέσως μετά την άφιξη του.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο γιατρός του τον συμβούλεψε να ξεκουραστεί, και για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο George Washington Uninversity για ιατρική παρακολούθηση.

Στο 10ημερο ταξίδι του στις ΗΠΑ ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, αλλά και με τη Δημοκρατική Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.

Τον κ. Βαρθολομαίο επισκέφθηκε το Σάββατο στις ΗΠΑ ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

