MotoGP: πρωταθλητής ο Κουαρταραρό

Αν και τερμάτισε τέταρτος στο σημερινό γρκαν πρι, κατέκτησε το πρωτάθλημα ο Γάλλος οδηγός.

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό τερμάτισε τέταρτος στο γκραν πρι της Ιταλίας στην πίστα της Εμίλια Ρομάνα, αλλά κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα αγωνιστικής μοτοσικλέτας (MotoGP).

Ο 22χρονος οδηγός, με το παρατσούκλι «El Diablo», έγινε έτσι ο πρώτος Γάλλος που κατακτά τον τίτλο στο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του MotoGP.

Πρώτος στη σημερινή κούρσα ήταν ο Ισπανός Μαρκ Μάρκεθ της Honda.

