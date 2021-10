Αθλητικά

Βόλος - ΑΕΚ: Νίκη για την Ένωση στο Πανθεσσαλικό

Τεράστια εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Βόλου στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League.



Η ποιότητα της ΑΕΚ στην επίθεση ήταν αυτή που της χάρισε την τεράστια εκτός έδρας νίκη επί του Βόλου με 3-1, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League. Ανσαριφάρντ, Τσούμπερ ήταν οι σκόρερ των «κιτρινόμαυρων» στο 42΄ και 45΄+3 του πρώτου μέρους, με τους γηπεδούχους να χάνουν πέναλτι με τον Ρεγκατίν (άουτ) στο 40΄. Το γκολ του Ρινέρ στο 79΄ έδωσε νέο ενδιαφέρον στο ματς, αλλά στο 90΄+9 ο Χατζισαφί διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο Πανθεσσαλικό.

Η ΑΕΚ έκανε το 2Χ2 επί των ημερών του Αργύρη Γιαννίκη στον πάγκο της, χωρίς να είναι καλύτερη από τους Βολιώτες, αλλά σαφώς πιο αποτελεσματική. Η ομάδα του Αμπασκάλ έχασε πολλές ευκαιρίες, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, πάλεψε πολύ και στο δεύτερο για να μειώσει και να ξαναμπεί στο ματς, χωρίς, όμως, να τα καταφέρει.

Η άμυνα των «κιτρινόμαυρων» και ο Στάνκοβιτς λειτούργησαν άψογα κι από τη στιγμή που διασφάλισαν το μηδέν στην άμυνα βρήκαν τον τρόπο να σκοράρουν δύο φορές κόντρα στη ροή του αγώνα και με σωστή τακτική στην επανάληψη να φύγουν νικητές από το Πανθεσσαλικό.

Με δεδομένα τα προβλήματα που προέκυψαν τις τελευταίες ημέρες στην ΑΕΚ (Αραούχο, Γκαρσία, Γέφτιτς), ο Αργύρης Γιαννίκης μπορεί να μην άλλαξε τον σχηματισμό της ομάδας, προχώρησε, όμως, σε αναγκαστικές αλλαγές σε πρόσωπα.

Μάνταλος, Ανσαριφάρντ και Αμραμπάτ πήταν τις θέσεις των παικτών που προαναφέρθηκαν, με τον Μαροκινό, μάλιστα, να χάνει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία των «κιτρινόμαυρων» στο ματς, όταν στο 10ο λεπτό βρέθηκε απέναντι από τον Κλέιμαν, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό. Προηγήθηκε στο 8΄ η μεγάλη φάση για τον Βόλο, με τον Μοχαμάντι να διώχνει προ της γραμμής την μπάλα που είχε πάρει πορεία προς τα δίχτυα μετά την κεφαλιά του Φαν Φερτ.

Οι γηπεδούχοι είχαν και δεύτερη σπουδαία ευκαιρία στο 17΄. Ο Φαν Βερτ έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Μπαρτόλο, αυτός βγήκε σε θέση τετ-α-τετ με τον Στάνκοβιτς, ωστόσο ο Αυστριακός απομάκρυνε ενστικτωδώς, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του. Καλύτερος ο Βόλος, φτασε πολύ κοντά στο γκολ στο 37΄. Τα διαδοχικά σουτ των Μπαρτόλο και Γκρίλο βρήκαν σε ετοιμότητα τον Στάνκοβιτς, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος της Ένωσης στο πρώτο μέρος με τρεις σπουδαίες επεμβάσεις.

Ο αγώνας «πήρε φωτιά» στο τελευταίο 5λεπτο του πρώτου μέρους, με τους γηπεδούχους να κερδίζουν πέναλτι στο 40΄ σε ανατροπή του Πουρίτα από τον Σιμόες. Ο Ρεγκατίν, όμως, στραβοπάτησε την ώρα της εκτέλεσης, με αποτέλεσμα να στείλει τη μπάλα πάνω από το δοκάρι του Στάνκοβιτς. Δύο λεπτά μετά η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ. Ο Πουρίτα σταμάτησε την προσπάθειά του στη μεσαία γραμμή καθώς υπέστη τράβηγμα, οι παίκτες της ΑΕΚ συνέχισαν παρά τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων για «fair play», με αποτέλεσμα ο Τσούμπερ να γυρίσει στην «καρδιά» της περιοχής του Βόλου, όπου ο Ανσαριφάρντ με σουτ στην κίνηση «έγραψε» το 1-0.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων η ΑΕΚ πέτυχε και δεύτερο γκολ. Ο Αμραμπάτ βγήκε τετ-α-τετ με τον Κλέιμαν από ασίστ του Μάνταλου, ανατράπηκε από τον γκολκίπερ του Βόλου αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, αλλά ο Τζοβάρας άφησε το ματς να εξελιχθεί και ο Τσούμπερ που ακολουθούσε την φάση με πλασέ πέτυχε το 2-0!

Το ματς είχε φρενήρη ρυθμό στο β΄ ημίχρονο, με τους Βολιώτες να τα παίζουν όλα για όλα. Στο 57΄ ο Μπαριέντος από πολύ καλή θέση αστόχησε, ενώ στο 61΄ ο Αμραμπάτ από εξαιρετική ασίστ του Μάνταλου βγήκε μόνος του απέναντι από τον Κλέιμαν, πλάσαρε, αλλά ο γκολκίπερ του Βόλου έδιωξε σε κόρνερ.

Η πίεση των γηπεδούχων απέφερε καρπούς στο 79΄ με το σουτ του Ρίνερ έξω από την περιοχή να βρίσκει στο κεφάλι του Βράνιες και να καταλήγει στα δίχτυα του Στάνκοβιτς. Δύο λεπτά μετά το σουτ του Γκαρσία σταμάτησε στο δοκάρι του Κλέιμαν.

Στις καθυστερήσεις του ματς αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα ο τεχνικός του Βόλου, Γκιγιέρμο Αμπασκάλ, ενώ στο ένατο λεπτό του έξτρα χρόνου (σ.σ. τραυματίστηκε ο Γκαρσία και ο αγώνας διακόπηκε για περίπου πέντε λεπτά για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες) ο Χατζισαφί από ασίστ του Τσούμπερ διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Αμπασκάλ): Κλέιμαν, Πουρίτα (45΄+1 Ρινέρ Ζαν-Πιερ), Ρομέρο, Φεράρι, Γκρίλο, Τσοκάνης, Μπαριέντος (77΄ Νίνης), Ρεγκατίν (68΄ Ροσέρο), Φερνάντες, Φαν Φερτ, Μπαρτόλο

ΑΕΚ (Γιαννίκης): Στάνκοβιτς, Ρότα, Βράνιες, Μήτογλου, Μοχαμάντι, Σιμόες (77΄ Σάκχοφ), Σιμάνσκι, Μάνταλος (66΄ Λε Ταλέκ), Τσούμπερ, Άμραμπατ (90'+2 Χατζισαφί), Ανσαριφάρντ (66΄ Γκαρσία).

