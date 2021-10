Αθλητικά

Άρης - Παναιτωλικός: Κίτρινο “πολυβόλο”

Διέλυσε τον Παναιτωλικό, στην καλύτερη μέχρι τώρα, εμφάνισή του για φέτος ο Άρης, στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, ο Άρης επιβλήθηκε άνετα με 5-1 του Παναιτωλικού στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Αμπουμπακάρ Καμαρά (18’πέν.), Φακούντο Μπερτόγλιο (34’), Ντάνιελ Σούντγκρεν (37’), Μπρούνο Γκάμα (44’πέν.), Μπαντού Εντιαγέ (52’) τα γκολ για την ομάδα του Άκη Μάντζιου, ο Νίκος Βέργος (67’πέν.) το γκολ της τιμής γι’ αυτή του Γιάννη Αναστασίου.

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν… φορτσάτοι στο ματς, με τους Αμπουμπακάρ Καμαρά και Μπρούνο Γκάμα (δις) να απειλούν στο πρώτο δεκάλεπτο την εστία του Νίκου Μελίσσα. Τζόναθαν Μόρσεϊ (13’) και Άγγελος Τσιγγάρας (15’) απώλεσαν ευκαιρίες για τους φιλοξενούμενους κι αφού δεν τις εκμεταλλεύτηκαν το… πλήρωσαν. Στο 16’ ο Μπράιαν Λούι ανέτρεψε τον Μπερτόγλιο, με τον Καμαρά να κάνει το 1-0 από την άσπρη βούλα. Ο Μαυριτανός επιθετικός ετοίμασε το 2-0 που πέτυχε ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός με υπέροχο σουτ στο 34’ ενώ τρία λεπτά αργότερα και πάλι ο Καμαρά έδωσε την πάσα στον Σούντγκρεν για το 3-0. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με νέο εύστοχο πέναλτι, αυτή τη φορά από τον Γκάμα, έπειτα από ανατροπή του Μπερτόγλιο από τον Χρήστο Μπελεβώνη.

Ίδιο σκηνικό και στο δεύτερο μέρος. Από εκτέλεση κόρνερ, ο Φαμπιάνο Λέισμαν πήρε την πρώτη κεφαλιά κι από κοντά ο Εντιαγέ δεν είχε πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα για το 5-0. Ο Παναιτωλικός πέτυχε το γκολ της τιμής στο 67’, όταν μετά από παρέμβαση του VAR, καταλογίστηκε πέναλτι σε χέρι του Τζέιμς Τζέγκο. Πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Βέργος. Σπουδαία φάση στο 78’, με τον Φαμπιάνο να σημαδεύει το δοκάρι του Μελίσσα και στη συνέχεια να δίνεται πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων σε χέρι του Ντέρεκ Κορνέλιους. Πέναλτι που εκτέλεσε ο Χουάν Ιτούρμπε, αλλά απέκρουσε ο Μελίσσας.

Το 5-1 έμεινε μέχρι το φινάλε, με τους Θεσσαλονικείς να φτάνουν στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους και τους φιλοξενούμενους να γνωρίζουν την τρίτη διαδοχική ήττα τους.

Διαιτητής: Αριστομένης Κουτσιαύτης (Άρτας), Βοηθοί: Σπυρίδων Βασιλόπουλος (Έβρου), Μιχαήλ Νιδριώτης (Αθηνών), 4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών) – VAR: Ανδρέας Γκάμαρης (Αθηνών), AVAR: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας).

Κίτρινες: Εντιαγέ, Σάσα, Ματίγια, Ιτούρμπε – Λούι, Κορνέλιους, Χρ. Μπελεβώνης, Αντούνες.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σούντγκρεν, Γκάνεα, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Τζέγκο, Εντιαγέ (60’ Σάσα), Μπερτόγλιο (59’ Ιτούρμπε), Γκάμα (60’ Μαντσίνι), Ματέο (83’ Ματίγια), Καμαρά (83’ Μάνος).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Μελίσσας, Λούι (46’ Αποστολάκης), Κορνέλιους, Μαλής (89’ Μπακαδήμας), Αντούνες, Βαρόνε (22’ Χρ. Μπελεβώνης), Φλόρες, Μόρσεϊ, Τσιγγάρας, Ντουάρτε, Βέργος (71’ Καρέλης) .

***Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν την έναρξη του αγώνα για τον πρόσφατα εκλιπόντα Νίκο Τσουμάνη. Μάλιστα, οι παίκτες του Άρη και του Παναιτωλικού, αλλά και τα στελέχη των δυο συλλόγων, άφησαν ένα λουλούδι στο μνημείο που υπάρχει στο γήπεδο στη μνήμη του αδικοχαμένου Τσουμάνη.

