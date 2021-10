Πολιτική

Πλακιωτάκης: Η Τουρκία είναι συστηματικός παραβάτης του Διεθνούς Δικαίου

Για τις τουρκικές προκλήσεις, τον εκνευρισμό της γείτονος αλλά και τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας.



Για τη διαρκώς αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα αλλά και τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος από τη χώρα μας μίλησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης στο «Πρώτο Πρόγραμμα».

«Η έντονη διπλωματική κινητικότητα της Ελλάδος στην περιοχή», ανέφερε ο κ. Πλακιωτάκης, «έχει εκνευρίσει τη γείτονα χώρα. Η συμφωνία Ελλάδος - Γαλλίας και η ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας με την Αμερική, έχουν μεταβάλλει τα δεδομένα σε διπλωματικό και γεωστρατηγικό επίπεδο υπέρ της Ελλάδος. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα εσωτερικά του προβλήματα, ωθούν τον κ. Ερντογάν σε φραστικές ακρότητες, σε προκλήσεις καθώς και σε ένταση της προπαγάνδας σε βάρος της Ελλάδας. Η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε συστηματικό παραβάτη των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου κι αυτό πλέον το αναγνωρίζουν όλοι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής».

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εξήγησε ότι η Ελλάδα, υπερασπίζεται «τα Εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας και προφανώς είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε απειλή. Δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει καθημερινά με την διαχείριση του μεταναστευτικού. Η χώρα μας έχει σφραγίσει τα θαλάσσια σύνορα της. Από 67.000 παράνομες αφίξεις το 2019, μόλις 2.400 μέχρι σήμερα, το 2021». Όπως είπε ο κ. Πλακιωτάκης, «από την πρώτη μέρα που οι πολίτες εμπιστεύθηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε καταστήσει σαφές ότι η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα και οφείλει να τα προστατεύει αποτελεσματικά. Τα σύνορα της Ελλάδος είναι και Ευρωπαϊκά. Αυτό αποτυπώθηκε και στην τελευταία απόφαση στη σύνοδο των ηγετών της Ευρώπης, όπου όλοι αναγνώρισαν την πολύ μεγάλη συνεισφορά της Ελλάδος στην προστασία των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς το έχουμε αποδείξει στην πράξη με τη μείωση των ροών και το πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα το οποίο οφείλεται στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Λιμενικού Σώματος, στον σωστό επιτελικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην υπερπροσπάθεια των στελεχών του Λιμενικού».

«Εμείς θέλουμε περεταίρω Ευρωπαϊκή Ενίσχυση σε επίπεδο χρηματοδοτικών πόρων για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της πατρίδας μας», απάντησε ο κ. Πλακιωτάκης όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρώπη και εξήγησε: «Αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο μας είναι σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα για το Λιμενικό που ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ. Μεγάλο μέρος του οποίου αφορά σε σκάφη που ήδη έχουμε παραλάβει. Αυξήσαμε μετά από πολλά χρόνια τις οργανικές θέσεις του Λιμενικού. Έχουμε προγραμματίσει την παραλαβή 70 επιπλέων νέων σύγχρονών σκαφών και συστημάτων. Στα επόμενα 2-3 χρόνια το Λιμενικό Σώμα, πλήρως εξοπλισμένο, θα μπορεί να προστατέψει όχι μόνο τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας, αλλά και να ανταπεξέλθει στο πολύ μεγάλο έργο του που δεν είναι άλλο από την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Ελληνικής Ναυτιλίας, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, την αποτροπή του εγκλήματος στη θάλασσα, την ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας».

Αναφερόμενος στο πολυδιάστατο έργο του Λιμενικού Σώματος, ο κ. Πλακιωτάκης ανέφερε ότι «οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος έχουν ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις τις οποίες έχουν αναλάβει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα η πολύ μεγάλη συνεισφορά του Λιμενικού, στον απεγκλωβισμό πάνω από 3.000 συμπατριωτών μας τη διάρκεια των πυρκαγιών του καλοκαιριού. Και βεβαίως η αποτελεσματικότητα τους στον έλεγχο των υγειονομικών πρωτοκόλλων για ασφαλή διακίνηση μέσω πλοίων, όπου χρειάστηκε να απαγορεύσει την επιβίβαση σε πάνω από 30.000 άτομα, που δεν είχαν τα κατάλληλα πιστοποιητικά. Υπήρξαν βεβαίως κάποιες λίγες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν προβλήματα, όμως στην πολύ μεγάλη πλειονότητα οι έλεγχοι λειτούργησαν όπως έπρεπε».

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε και στην πορεία του τουρισμού αυτό το καλοκαίρι και συγκεκριμένα στην κρουαζιέρα, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα «ήταν η πρώτη χώρα που ουσιαστικά έθεσε ολοκληρωμένα υγειονομικά πρωτόκολλα και με αυτόν τον τρόπο έστειλε ένα μήνυμα προς τις άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ότι η ανοίγει με ασφάλεια. Το γεγονός αυτό δημιούργησε το το απαραίτητο θετικό κλίμα τόσο στους επιβάτες, όσο και στους νησιώτες, και συνέβαλλε καθοριστικά στη θετική πορεία της κρουαζιέρας το καλοκαίρι».

