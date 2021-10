Κοινωνία

Καταδίωξη στο Πέραμα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό επεισόδιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επτά αστυνομικοί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία απο πρόθεση, ενώ η οικογένεια του θύματος ζητά, μέσω ΑΝΤ1, να αποδοθεί δικαιοσύνη.



Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Ένα νέο βίντεο – ντοκουμέντο από τα πρώτα λεπτά μετά την συμπλοκή και τον καταιγισμό πυρών στο Πέραμα παρουσίασε ο ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Οι επτά αστυνομικοί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία απο πρόθεση θα απολογηθούν την Τετάρτη, ενώ η οικογένεια του θύματος ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Στο βίντεο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 διακρίνονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες κατοίκων της γειτονιάς να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στους δύο νεαρούς που έχουν δεχθεί τις σφαίρες.

Το αυτοκίνητο έχει ακινητοποιηθεί στη μέση του δρόμου στο Πέραμα. Το πίσω τζάμι έχει θρυμματιστεί από τα πυρά. Ο οδηγός είναι ήδη νεκρός παρά τις προσπάθειες. Ο δεύτερος βρίσκεται δίπλα του. Ένας αστυνομικός τον χαστουκίζει ελαφρά πιθανότατα σε μια προσπάθεια να τον συνεφέρει.

Οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα χθες το βράδυ όπου σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για να σταματήσουν το αυτοκίνητο και να σώσουν έναν συνάδελφό τους.

«Ο οδηγός επιχείρησε να μας σκοτώσει ή να μας τραυματίσει εμβολίζοντας διαδοχικά τις μηχανές και στη συνέχεια παρέσυρε τη μηχανή αλλά και το συνάδελφο επιχειρώντας να περάσει πάνω από τη μηχανή και τον οδηγό. Αναγκαστήκαμε να προβούμε σε πυροβολισμούς ακινητοποίησης του οχήματος για να σώσουμε τη ζωή του συναδέλφου», φέρεται να υποστήριξαν οι αστυνομικοί.

Ξεσπούν μέσω ΑΝΤ1 οι συγγενείς του νεκρού

Νεκρός από το πυρά των αστυνομικών έπεσε ο Νίκος Σαμπάνης. Στον καταυλισμό του Ασπροπύργου, όπου ζει η οικογένειά του η μητέρα του και η συζηγός του ήταν από το πρωί απαρηγόρητες.

«Ζητάμε δικαιοσύνη, μία δικαιοσύνη ζητάμε γιατί 18 χρονών παλικάρι έχω χάσει, είναι το 2003 γεννηθείς», λέει ο πατέρας του.

Ο συνοδηγός του Σαμπάνη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι ανήλικος και τραυματίστηκε από τα πυρά των αστυνομικών νοσηλεύεται φρουρούμενος .

« Δεν με αφήνουν να τον δω. Περιμένω από την αστυνομία. Συνέχεια μου λέει. Περίμενε τηλέφωνο, να σε ειδοποιήσουμε να πας να το δεις. Δεν μα λένε πως πάει, τι κάνει, είναι ζωντανό, τι είναι», λέει η μητέρα του τραυματία.

Το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι του θύματος πήγαν στο σημείο όπου ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή και άφησαν λουλούδια στη μνήμη του.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρατούμενος επέστρεψε στη φυλακή γιατί δεν άντεχε τη γυναίκα του

Λαύριο - Απόλλων Πάτρας: Άνετη νίκη για τους γηπεδούχους

Ασπρόπυργος: Ένταση με Ρομά - έκλεισαν την Αττική Οδό