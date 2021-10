Κοινωνία

Πέραμα - Κούγιας στον ΑΝΤ1: δεν άκουσαν καμία εντολή οι αστυνομικοί

Την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει για τους επτά αστυνομικούς που ενεπλάκησαν στο αιματηρό περιστατικό στο Πέραμα περιέγραψε στον ΑΝΤ1 ο Α.Κούγιας.

Για κοινή εκδοχή και από τους επτά αστυνομικούς που ενεπλάκησαν στο αιματηρό περιστατικό στο Πέραμα, έκανε λόγο ο δικηγόρος τους, Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίου του ΑΝΤ1,

Ο δικηγόρος περιέγραψε πώς, σύμφωνα με τους εντολείς του, η καταδίωξη ξεκίνησε από τη Θηβών μέχρι και το Πέραμα, «όπου τους οδήγησαν οι δράστες του κλεμμένου αυτοκινήτου». Εκεί που επέμεινε ο νομικός είναι ότι, τέτοιου τύπου αυτοκίνητα έχουν κλαπεί αρκετά το τελευταίο διάστημα, τα οποία βρίσκονται αργότερα καμένα στο Σχιστό, κάτι που υπονόησε ότι, ο τύπος του αυτοκινήτου ήταν που παρακίνησε τους αστυνομικούς στο να καταδιώξουν τους νεαρούς.

«Ξαφνικά το όχημα επιτάχυνε, χτύπησε πέντε μηχανές των αστυνομικών, κι αυτό προκύπτει και από τους μάρτυρες», συμπλήρωσε και ερωτηθείς για το αν οι εντολείς του άκουσαν το Κέντρο που τους έλεγε να σταματήσουν, ξεκαθάρισε πως «καμία τέτοια εντολή δεν άκουσαν».

Και εκτίμησε πως, «σε κάθε περίπτωση, ήταν τέτοιες οι συνθήκες, που δεν θα μπορούσε κάποιος να αντιδράσει διαφορετικά», για να προφυλάξει τη ζωή του. «Δεν έχουμε διαφορετική συμπεριφορά, αλλά επτά αστυνομικούς, μεταξύ των οποίων ένας αριστούχος, δεν είχε άλλο τρόπο να προστατεύσει τη ζωή τους», επεσήμανε.

Όπως εξήγησε ο Αλέξης Κούγιας, «αναμένουμε την ιατροδικαστική και βαλλιστική έρευνα», για να διαπιστωθεί η βολή και η απόσταση από το πού εβλήθησαν οι σφαίρες.

Κληθείς να σχολιάσει για το ότι βρέθηκαν δεκάδες βλήματα στο σημείο είπε ότι, «το ότι ήταν άοπλα τα θύματα, φαίνεται εκ του αποτελέσματος», υποστηρίζοντας πως τα όπλα των αστυνομικών «είναι αυτόματα, μία βολή είναι 2-3 ριπές. Δεν έχει σημασία, σημασία έχει προς τα πού ερρίφθησαν τα βλήματα. Το ζήτημα είναι ότι δεν είχαν σκοπό να αφαιρέσουν ζωή, αλλά να ακινητοποιήσουν το όχημα. Όταν κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, αυτός αποφάσισε αντί να σταματήσει, να τους εμβολίσει. Γι’ αυτό είναι οι αστυνομικοί, για να ακινητοποιούν τους δράστες».

«Δεν γνωρίζαμε αν θα γίνει ανθρωποκτονία ή ληστεία με αυτό το αυτοκίνητο και να βρεθεί καμένο στο Σχιστό, όπως άλλα. Πόσες φορές Ρομά αφαίρεσαν ζωή κατά τη ληστεία», τόνισε, επαναλαμβάνοντας πως «οι αστυνομικοί δεν είχαν σκοπό να αφαιρέσουν ζωή».

«Η σκοπιμότητα αυτής της συμπεριφοράς και το αν ήταν ή όχι νόμιμη άμυνα, αυτό θα το αποφασίσει η Δικαιοσύνη», σημείωσε και κατέληξε πως «από τη μια έχουμε να κάνουμε με φτωχά παιδιά από τη βόρεια Ελλάδα και από την άλλη με παιδιά που το μόνο που θέλουν είναι να κλέψουν ,να σκοτώσουν. Από αυτούς μας προστατεύουν οι αστυνομικοί».





