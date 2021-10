Αθλητικά

Ηρακλής - Ολυμπιακός: Νίκη στην παράταση για τους “ερυθρόλευκους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χρειάστηκε να παιχτεί παράταση για να αναδειχτεί ο νικητής στο Ιβανώφειο.



Μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όσο θα περίμενε κανείς είχε η σημερινή αναμέτρηση, για την 4η αγωνιστική της Basket League, στο Ιβανώφειο, ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό. Χρειάστηκε να παιχτεί παράταση για να αναδειχτεί ο νικητής, με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν, τελικά, στο ροζ φύλλο με 96-90 και να κρατούν το αήττητό τους στο πρωτάθλημα.

Χωρίς νίκη, αντίθετα, παραμένει στην Α1 ο «Γηραιός» (έχει κάνει και το ρεπό του), ο οποίος είχε θεατή στις κερκίδες του γηπέδου τον Στέργιο Κουφό. Ο Ελληνας τεχνικός κατέληξε σε συμφωνία με τους διοικούντες την ΚΑΕ στο να είναι ο καινούργιος προπονητής της ομάδας (μετά τη λύση της συνεργασίας του Ηρακλή με τον Θανάση Σκουρτόπουλο), μέχρι το υπόλοιπο της φετινής σεζόν .

Μετά το πρώτο, κακό ποιοτικά, πρώτο ημίχρονο και τις δύο ομάδες να είναι κοντά η μία στην άλλη, ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο +16, στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (36-52). Απόσταση με την οποία φάνηκε να «καθαρίζει» το ματς. Ο Ηρακλής, όμως, δεν παράτησε τη μάχη. Με αντεπίθεση διαρκείας και τους Λιντς, Αγραβάνη, Ντάγκλας να σκοράρουν, πήρε τα ηνία στο 35’ με 68-65.

Οι Πειραιώτες «απάντησαν» με επιμέρους 9-0, προηγήθηκαν με 70-74 στο 39’ και με 75-78, με 2/2 βολές από τον Ντόρσεϊ και 4’’ να απομένουν για το φινάλε. Χρόνος που αποδειχτηκε ικανός για να ευστοχήσει σε τρίποντο ο Παπαδάκης και να στείλει το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο.

Στην παράταση, με τον Ντάγκλας στον πάγκο, λόγω 5 φάουλ, ο Ηρακλής προηγήθηκε με 80-78 (2/2 βολές Παπαδάκη), αλλά στην πορεία ο Ολυμπιακός ήταν αποτελεσματικότερος , απέκτησε διαφορά 5 πόντων στο 43’ (83-88) και ξεμπέρδεψε, ουσιαστικά, με τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 13-15, 34-36, 54-63, 78-78, 90-96

Οι συνθέσεις:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Μπούτσκος): Αγραβάνης 22 (2), Ντάνιελς 2, Ντάγκλας 20 (3), Παπαδάκης 5 (1), Λιντς 16 (1), Γούλριτζ 10, Φίλλιος 4, Τέιλορ 3 (1), Χαριτόπουλος 6, Πετανίδης, Κουζέλογλου 2.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτώκας): Γουόκαπ 5 (1), Ντόρσεϊ 13 (1), Φαλ 12, Βεζένκοφ 24 (2), Παπανικολάου, Λούντζης 9 (2), Λαρεντζάκης 10 (2), Σλούκας 9 (1), Πρίντεζης 4, Ζαν Σαρλ 6, ΜακΚίσικ 4 (1).

Ειδήσεις σήμερα:

Λαύριο - Απόλλων Πάτρας: Άνετη νίκη για τους γηπεδούχους

Ασπρόπυργος: Ένταση με Ρομά - έκλεισαν την Αττική Οδό

Κεραμέως: “Επίσκεψη” του Ρουβίκωνα στο σπίτι της (βίντεο)