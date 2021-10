Αθλητικά

ΟΦΗ - Λαμία: Όλα “μηδέν” στο Ηράκλειο

Ο ΟΦΗ παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία στην Λαμία σε αγώνα για την 7η αγωνιστική της Super League.



Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στα «τρίποντα», μετά το «διπλό» επί του Παναιτωλικού, παραχωρώντας «λευκή» ισοπαλία στην Λαμία (0-0), στο προτελευταίο χρονικά ματς της 7ης αγωνιστικής της Super League.

Οι Φθιώτες που προέρχονταν από την εντός έδρας ήττα από τον Άρη παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο με στόχο να μην χάσουν και πέτυχαν αυτό που ήθελαν, απέναντι στην ομάδα του Νίκου Νιόπλια, η οποία ήταν καλύτερη στο β΄ ημίχρονο. Το ματς, πάντως, θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα από αυτούς που το παρακολούθησαν, καθώς είχε ελάχιστες καλές στιγμές εκατέρωθεν.

Το πρώτο μέρος στο «Βαρδινογιάννειο» ήταν πολύ καλό από πλευράς ποιότητας, με τις δύο ομάδες να έχουν από μία τελική προσπάθεια προς την αντίπαλη εστία. Η πιο καλή στιγμή στο διάστημα αυτό σημειώθηκε στο 44ο λεπτό, όταν ο Μαρινάκης μπήκε από τα δεξιά γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι εκεί όπου ο Τοράλ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε κι έφυγε κόρνερ.

Ο ΟΦΗ μπήκε δυνατά στο β΄ μέρος και στο 46΄ απείλησε με τον Νέιρα, το σουτ του οποίου απόκρουσε δύσκολα ο Γκαραβέλης. Στο 54΄ το σουτ του Λάμπρου δεν βρήκε στόχο, ενώ δύο λεπτά μετά το νέο σουτ του Γκαγέγκος σταμάτησε στα σώματα αμυντικών της Λαμίας.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν ένα σουτ του Τιρόνε στο 66΄ που δενβ ανησύχησε τον Επασί, ενώ την ίδια τύχη είχε και η προσπάθεια του Γκόλεμιτς στο 77΄. Η τελευταία φάση στο ματς σημειώθηκε στο 87΄ με τον Επασί να μπλοκάρει εύκολα το απευθείας φάουλ του Τιρόνε.

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Νιόπλιας): Επασί, Πασαλίδης, Μαρινάκης, Λάμπρου (62΄ Κάμα), Νέιρα (84΄ Φαν Ντάϊνεν), Βούρος, Γκαγέγκος, Τοράλ (75΄ Ναμπί), Μεγιάδο (85΄ Σελίμοβιτς), Καστάϊνιος (62΄ Ντουρμισάι), Μπαλογιάννης

ΛΑΜΙΑ (Γρηγορίου): Γκαραβέλης, Αντέτζο, Γκόλεμιτς, Σκόνδρας (72΄ Βύντρα), Μαρτίνεθ, Μπεχαράνο (84΄ Μανουσάκης), Τζανδάρης, Νούνιες (46΄ Τιρόνε), Καραμάνος, Ρόμανιτς (65΄ Μανούσος), Αραμπούλι (84΄ Γκέντσογλου)

