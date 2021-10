Κοινωνία

Πέραμα - Νίκος Σαμπάνης: το θύμα των πυροβολισμών (εικόνες)

Ο νεαρός 18χρονος έπεσε νεκρός μετά από καταδίωξη στο Πέραμα. Τι λέει ο δικηγόρος των αστυνομικών. Τι ζητεί η οικογένειά του νεαρού Ρομά.

Δικαιοσύνη ζήτησε η οικογένεια του 18χρονου που έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά το βράδυ της Παρασκευής, μετά από καταδίωξη κλεμμένου αυτοκινήτου που ξεκίνησε από τη Θηβών και κατέληξε στο Πέραμα.

Εξοργισμένοι και θλιμμένοι οι συγγενείς του Νίκου Σαμπάνη, πατέρα μικρών παιδιών, μίλησαν στον ΑΝΤ1 ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των αστυνομικών και την απονομή Δικαιοσύνης στη μνήμη του.

Με τον πατέρα του θύματος επικοινώνησε σήμερα και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, εκφράζοντάς του τα συλλυπητήριά του. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος διέταξε από το βράδυ του Σαββάτου πειθαρχικό έλεγχο και επιχειρησιακή αξιολόγηση για τους επτά αστυνομικούς που ενεπλάκησαν στο αιματηρό περιστατικό.

Οι αστυνομικοί, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από δόλο, κρατούνται στη ΓΑΔΑ , όπου την Κυριακή τους επισκέφτηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ερωτήματα προκύπτουν για την επιχειρησιακή αντίδρασή τους, καθώς όπως ακούγεται στα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τους δόθηκε η εντολή να σταματήσουν την καταδίωξη, κάτι που δεν έκαναν.

Απαντώντας σε αυτό το ερώτημα, ο δικηγόρος των επτά αστυνομικών, Αλέξης Κούγιας, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι, «δεν άκουσαν καμία εντολή» από τον ασύρματο, ενώ αιτιολογώντας τη «βροχή» από σφαίρες, επεσήμανε ότι, αφενός πρέπει να βγει η βαλλιστική εξέταση, για να διαπιστωθεί προς τα πού εβλήθησαν οι σφαίρες, αφετέρου ότι, οι αστυνομικοί προστάτευαν τη ζωή τους, η οποία σύμφωνα με την κρίση των εντολέων του κινδύνευε. Την ίδια ώρα, ο νομικός επεσήμανε πως, ίδιο μοντέλο αυτοκινήτου με αυτό που είχε κλαπεί από τον 18χρονο Νίκο Σαμπάνη και τους δύο 16χρονους, έχει κλαπεί πολλάκις το τελευταίο διάστημα, με τα οχήματα αυτά να έχουν βρεθεί καμένα στο Σχιστό, αφού έχουν εμπλακεί σε άλλους είδους εγκληματικές πράξεις. Αιτιολόγησε έτσι, το γιατί επέμειναν στην καταδίωξη οι εντολείς του.





Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά «Ελλάν Πασσέ», ο 18χρονος δεν είχε ποινικό μητρώο, παρά μόνο είχε κατηγορηθεί για κλοπή μοτοποδηλάτου.

